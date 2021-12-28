入住酒店記得先敲3下門　女住客廁所傳出「沖涼聲」　原來係……

一名女網友分享自己出差時的恐怖經驗，還弄得憋了一整晚的尿不敢上廁所。不少網民聽後也分享入住酒店或旅館要注意的事：「外宿原則上都應該先敲門三聲知會，開門後說打擾借住ㄧ晚，這蠻重要的。」



文：何姓網友（發表於靈異公社）

昨日與同事入住台中市中心某間文旅，ㄧ進房門發現是工業風，燈光很昏暗，房間頗小、霉味重。

我與同事才一坐到床上休息，就一直聽到廁所裡面有水聲，一開始我們都以為可能是隔壁房或樓上房間客人在洗澡的聲音，所以不以為意，之後我們就去逛逢甲夜市了……

成晚都有「沖涼聲」 直至「見到嘢」先開始驚（點圖放大閱讀原文及瀏覽相關照片）▼▼▼

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晚上11點多回到房間的時候還是有聽到廁所有水的聲音，我們就各自忙自己的事情，後來同事忙完之後就說他要睡了，不到1分鐘他立馬就睡著，剩我一個人還在那裡滑手機，隨即我就聽到廁所的水聲又來了！那時候心裡就覺得怪怪的，後來聲音越來越大聲，頻率也很密集，到最後誇張到那聲音根本就是拿蓮蓬頭，直接噴水在門上的聲音，超明顯。後來看到建築物投射在牆壁上的影子竟然會晃動！當下雖然很害怕，但是跟自己說一定要不慌不忙不亂。

我就拿起平日就隨身攜帶關聖帝君的符令，ㄧ直請求默唸某某宮關聖帝君前來幫忙，唸了幾次，果然不到10分鐘聲音就不見了，我還等了一個小時沒聲音後才敢入睡！今天從台中返家後馬上去感恩關聖帝君的幫忙，帝君有告知祂的修行者，我們那個房間裡面有兩個男鬼魂，已經在那很久了，因為我們入住打擾到祂們，祂們故意要發出一些聲音讓我們知道祂們的存在⋯幸好沒有對我們做出傷害的事情，真是阿彌陀佛，感恩帝君的幫忙！

網民回應：「聞到霉味一定要換房，那是髒東西的氣味，就算沒髒東西對身體也不好」、「外宿原則上都應該先敲門三聲知會，開門後說打擾借住ㄧ晚，這蠻重要的」、「佩服妳的勇氣。我曾經入住一間旅館兩個小時不到，靈異事件發生我立馬逃離現場」。

【同場加映】細思極恐｜連續兩晚聽到3下敲門聲 以為樓上嘈 下秒房門打開……（點圖放大閲讀）👇👇👇

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【同場加映】猛鬼旅館｜夜半有人狂扭門把 監視器影唔到人 然後天光先最恐怖（點圖放大閲讀）👇👇👇

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