學校提早3月放暑假　容祖兒《全身暑假》被重提　網民：濕凍暑假

【停課／提早放暑假／中學／小學／幼稚園】特首林鄭月娥今日（2月22日）傍晚宣布，因應疫情調整學校本學年上學安排，將原來7、8月放暑假，提早於3、4月放，讓各界集中精神抗疫，其間可讓政府利用校舍作全民檢測、隔離用途或變作疫苗接種點，有關安排適用於幼稚園、小學、中學、國際學校，但不包括專上院校，預料至4月復活節假期後復課，「之後可安心健康返到校園上課」。

春天放暑假的安排惹來網民熱議，不少人想起容祖兒名曲《全身暑假》的歌詞「提早暑假，投奔初夏」，但今年的特別安排，恐怕會令學生過一個難忘的「濕凍暑假」。



特首林鄭月娥今日（2月22日）傍晚宣布，因應疫情調整學校本學年上學安排，將原來7、8月放暑假，提早於3、4月放。（李澤彤攝）

至於中學文憑試安排，林鄭月娥說，正努力爭取按原定計劃4月22日開考，而復活節假期後，小學及國際學校先復課，中學則要等文憑試核心科目考完後才復課。另外，由於已提早放暑假，因此本學年最後上課日為8月12日，新學年照常在9月開學。

學校提早放暑假引起網民熱論，有網民關注「濕凍放暑假？」、「3月放暑假？」，亦有網民想起容祖兒《全身暑假》歌詞「提早暑假，投奔初夏」，但這次提早放暑假卻與陽光海灘絕緣。也有網民質疑為何不能繼續網課，「唔明點解唔畀online learning？」、「Zoom堂都會傳染？」。也有網民憂慮提早放暑假會否反而令更多學生出街，「而加都上網課，提早（放暑假）有咩用？等啲細路出多啲街？」

特首林鄭月娥今日（2月22日）傍晚宣布，因應疫情調整學校本學年上學安排，將原來7、8月放暑假，提早於3、4月放，（資料圖片）

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