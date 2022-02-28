學校3月起放特別假　網民重提容祖兒《全身暑假》：濕凍暑假！

【停課／提早放暑假／中學／小學／幼稚園】【停課／提早放暑假／中學／小學／幼稚園】特首林鄭月娥上周宣布，因應疫情調整學校本學年上學安排，將原來7、8月放暑假，提早於3、4月放，讓各界集中精神抗疫，其間可讓政府利用校舍作全民檢測、隔離用途或變作疫苗接種點。

教育局長楊潤雄今午（2月28日）以布詳情，決定將3、4月約4星期的上課日調至8月，學校原則上由3月7日起開始放假，直至復活節假期結束為止，然後一直上課至8月12日，但考慮到個別學校可能要較多時間重整課程進度、調動人手、理順行政工作等，故彈性容許學校不遲於3月17日開始放特別假期，亦相應調整最後上課日至最早8月2日，而2022/23學年維持在9月1日開始。

提早放假令網民熱議春天放暑假安排，不少人想起容祖兒名曲《全身暑假》的歌詞「提早暑假，投奔初夏」，但今年的特別安排，恐怕會令學生過一個難忘的「濕凍暑假」。



特首林鄭月娥今日（2月22日）傍晚宣布，因應疫情調整學校本學年上學安排，將原來7、8月放暑假，提早於3、4月放。（李澤彤攝）

楊潤雄又說，個別在9月1日前開始新學年的學校，包括幼稚園，本學年的最後上課日可定於新學年開始前的兩星期。他表示，如疫情緩和，期望小學與幼稚園在復活節假後恢復面授課堂，中學則在文憑試主科考試後開始面授課堂。

學校提早放假引起網民熱論，有網民關注「濕凍放暑假？」、「3月放暑假？」，亦有網民想起容祖兒《全身暑假》歌詞「提早暑假，投奔初夏」，但這次提早放暑假卻與陽光海灘絕緣。也有網民質疑為何不能繼續網課，「唔明點解唔畀online learning？」、「Zoom堂都會傳染？」。也有網民憂慮提早放暑假會否反而令更多學生出街，「而加都上網課，提早（放暑假）有咩用？等啲細路出多啲街？」

特首林鄭月娥今日（2月22日）傍晚宣布，因應疫情調整學校本學年上學安排，將原來7、8月放暑假，提早於3、4月放，（資料圖片）

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