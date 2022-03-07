$1萬消費券登記｜首輪不可轉會！遺失帳戶、更新八達通要咁處理

【消費券申請資格／$10000電子消費券／登記／更新資料／更改八達通／Tap & Go／合資格人士／幾時派】財政司長陳茂波於新一份《財政預算案》公布，將再向市民派發電子消費券，金額加碼一倍至1萬元，今日（3月7日）公布首輪詳情。究竟今次有什麼申請資格？幾時派發消費券？最快何時領取到消費券？哪2類人合資格？八達通、支付工具帳戶失效怎處理？以下一一話你知。



財政司長陳茂波透過視像直播發表新一份《財政預算案》。（余俊亮攝）

問題一：消費券金額

今次消費券金額1萬港元，比上次消費券5000元多一倍。

問題二：分發期數

今次消費券會分兩期發放，每期5000元。

問題三：申請資格，2類人有份

今次消費券，必須是年齡18歲或以上的香港永久居民，以及新來港人士。

問題四：何時發放？最快幾時派？

透過去年推出的消費券計劃收集的登記資料，4月份先向超過600萬名已成功登記市民發放5000元消費券，餘額會與新符合資格人士的消費券，一起在年中分批發放。

財政司長陳茂波於新一份《財政預算案》公布，將再向市民派發電子消費券。（資料圖片）

問題五：有哪些支付工具？

陳茂波表示，第一期5000元消費券會沿用上次的4個支付工具派發，即八達通（Octopus）、支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）及拍住賞Tap & Go，「用返上次登記拿消費券的資料畀，你用緊邊個工具就邊個工具」。至於第二期5000元，他說會看是否有其他支付工具有興趣，讓市民有更多選擇。

問題六：消費券使用期限？

首輪消費券有效期至10月31日。

問題七：行政費多少？

陳茂波暫未透露行政費涉款多少

問題八：無法轉會？遺失舊帳戶、八達通卡如何處理？

政府指，若原本用作登記消費券的支付工具帳戶已失效，可於指定時間內更新資料，但不可轉平台，只可登記同一支付工具另一帳戶，時間是今日（3月7日）下午2時至本月25日，讓市民辦簡單手續更新資料。

如要更新資料，可到消費券網站、熱線185000，或透過電郵、郵遞、傳真拿到更改資料表格，再郵寄到郵政信箱18500號。若遺失八達通，則可透過網上登記另一張卡。

如有多張八達通卡， 可以致電八達通熱線提供八達通卡號碼，「確診是否登記了」，亦可於網上或手機應用程序輸入卡號碼，都可確診是否登記了消費券。

至於轉用樂悠卡領取，可致電29695500辦理更新手續。