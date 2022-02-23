$1萬消費券｜1類人最快4月可領取！申請資格、支付工具、分發期數

【消費券申請資格／$10000電子消費券／財政預算案派錢2022／合資格人士／幾時派】財政司長陳茂波於新一份《財政預算案》公布，將再向市民派發電子消費券，金額加碼一倍至1萬元。究竟今次有什麼申請資格？幾時派發消費券？最快何時領取到消費券？哪2類人合資格？以下一一話你知。



財政司長陳茂波透過視像直播發表新一份《財政預算案》。（余俊亮攝）

問題一：消費券金額

今次消費券金額1萬港元，比上次消費券5000元多一倍。

問題二：分發期數

今次消費券會分兩期發放，每期5000元。

問題三：申請資格，2類人有份

今次消費券，必須是年齡18歲或以上的香港永久居民，以及新來港人士。

問題四：何時發放？最快幾時派？

透過去年推出的消費券計劃收集的登記資料，4月份先向超過630萬名已成功登記市民發放5000元消費券，餘額會與新符合資格人士的消費券，一起在年中分批發放。

財政司長陳茂波於新一份《財政預算案》公布，將再向市民派發電子消費券。（資料圖片）

問題五：有哪些支付工具？

暫時只透露會透過合適儲值支付工具派消費券，而上次支付工具商包括八達通（Octopus）、支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）及拍住賞Tap & Go

問題六：涉款多少？

整個計劃涉及約664億元財政承擔

問題七：行政費多少？

陳茂波暫未透露行政費涉款多少

問題八：可惠及多少人？

預計措施可惠及約660萬人