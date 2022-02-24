今起收緊堂食、跑步戴口罩、髮型屋關閉　網民：逼港鐵巴士無事？

【髮型屋／社交距離措施／防疫措施】本港疫情持續爆發未見曙光，政府刊憲公布進一步收緊社交距離措施。今日起食肆堂食將限2人一枱，跑步等運動及在郊野公園範圍亦要戴口罩，髮型屋等表列處所則要繼續關閉。

消息一出即引來網上熱論，有網民支持做法，「跑步一早要（戴口罩）啦咁遲」，但有不少網民質疑為何髮型屋等日常需要處所須繼續關閉，「關髮型屋咩事？個個戴晒口罩」、「又唔見你停埋地鐵、巴士？」



當局將延長現有社交距離措施至4月20日，食肆堂食2月24日起進一步收緊，每枱最多坐2人。（鄭子峰攝）

政府刊憲，今日（2月24日）起食肆堂食將限2人一枱，現時一些獲豁免戴口罩的戶外活動都會取消，包括跑步等運動，在郊野公園範圍亦要戴口罩，而髮型屋、健身房等表列處所仍要繼續關閉。特首林鄭月娥已表明，新一輪社交距離及大部份表列處所關閉措施，會直接延續至4月20日，不再每14天延長。

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另外，今日（2月24日）起實施疫苗通行證，進入食肆，商場、百貨公司、街市、超級市場等，都要最少接種一劑疫苗。

再收緊社交距離措施及關閉髮型屋等表列處所，引起網上熱議。有網民支持進一步收緊措施，「跑步一早要啦咁遲，啲人步行都唔戴」、「從來唔明跑步點解可以唔戴口罩仲周街跑？」、「跑步踩單車一早要戴口罩啦！眼見10個9個都唔戴」、「行山都要戴口罩」。

亦有網民不滿措施，「跑步咁健康都要戴口罩？」、「關髮型屋咩事？個個帶晒口罩」、「速剪基本不用洗頭，也戴口罩剪。應該安全過記者會唔戴口罩講嘢」、「四個月無得剪髮，啲男士點啊？全部長毛啊？政府真係離譜」、「打咗針都無得食，剪，買……」。

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另有網民關注，現時最多人流聚集的地方，包括港鐵、巴士等交通工具，以及排隊檢測點，追問為何這些不用暫停，「又唔見你停埋地鐵？係都要針對髮型屋」、「髮型屋同巴士地鐵有乜分別？」、「逼地鐵巴士冇事？」、「咁多人排隊檢測，有咩措施？」。

食物及衛生局長陳肇始日前透露會再收緊防疫措施時表示，明白巿民有生活所需，但期望能「停一停」，因現時本港每日有數千宗個案，能夠想像街上有不同傳播鏈，要停止擴散一定要減低人流，「大家都在家靜一靜留一留低，即使必須出門都減少時間減少人數，對整個疫情有幫助」。

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