租戶申請租金扣稅變相舉報冇交物業稅業主？網民：冇報稅等坐監啦

財政司司長陳茂波在《財政預算案》的「紓解民困」部份建議設立「住宅租金開支扣除」，扣除上限為10萬元，預計將會於今年第二季將條例草案提交立法會審議。措施引來不少租戶網民表示歡迎，稱租戶終於有相關紓困措施，不過亦有網民認為，如果租戶報稅時申請扣減，同時業主未有上報繳交物業稅，將會墮入法網。



財政司司長陳茂波在《財政預算案》中提出設立住宅租金開支扣除。（立法會直播截圖）

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陳茂波在《財政預算案》中提出，由2022至2023年課稅年度起，設立住宅租金開支扣除，減輕沒有持有住宅物業的薪俸稅和個人入息課稅納稅人租住私人物業的負擔，每個課稅年度的扣除上限為10萬元，條例草案料會於今年第二季提交立法會審議。

不少租樓網民都對措施表示歡迎，認為可以減輕負擔永遠都是好事，「今次終於都有考慮到租屋嘅人啦！」、「係就好了，租金好重皮」。不過亦有網民誤會，以為是政府直接給予10萬元作市民租樓之用，但事實只是設立相關扣稅額，即使達到最高的17%個人入息課稅稅階，最多亦只會減少課稅1.7萬元，網民理解措施的真正意思後說：「扣稅額都好呀！我哋呢啲冇物業嘅人真係好慘㗎，多謝財爺！」。

有網民認為，住宅租金扣稅將變相打擊業主高成數偷雞出租或瞞報業主稅。（資料圖片）

網民們估計，有關措施將對租賃市場有重大影響，因為租戶如果需要申請扣稅，相信都會要求業主為租約打釐印，令租約有法律效力，假如業主本身以高成數按揭買樓或未有申報物業稅，將很有可能被銀行或稅務局發現，可能需要負上法律責任。根據香港政府網站資料，「如你因出租本港的物業而收取租金，就須要履行業主的稅務責任」，現時香港物業稅率為15%。另外現時香港的高成數按揭，一般都需要聲明作自住。

網民們又紛紛表示，「冇報物業稅嗰啲，而家個心咪唔知點算？所以幾時都要做足啲嘢，唔好走精面」、「最大嘅意義係，以後租樓一定要打釐印，高成數按揭偷雞出租嘅人要冒好大風險！」、「只會有更多租客要求業主打釐印扣稅，偷雞出租嗰啲收租佬，自己睇路。你個租客報稅嘅時候申報租用你個地址，你又冇報稅的話，等坐監」。不過亦有網民預料，措施反而會令「打釐印個啲租盤即刻加價」。