預算案2022｜網上直播窒機要休息10分鐘　網民：斷晒線仲講創科？

財政司司長陳茂波於今日（23日）宣布《財政預算案》，不過卻因為技術問題而爆出小插曲。《財政預算案》於早上11時起開始宣讀，惟網上直播至11時50分左右開始「窒機」，聽眾未能清楚聽到《財政預算案》內容，最後更在立法會主席梁君彥提出下暫停宣讀，處理技術問題，需要休息10分鐘，及後恢復直播問題已經解決。有網民笑言，《財政預算案》是年度重要事項，卻出現「窒機」問題，「斷晒線，學人講創科」、「開個會都搞唔掂」。



財政司司長陳茂波宣讀《財政預算案》期間出現技術問題，需要休息10分鐘。（立法會直播截圖）

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《財政預算案》網上直播至11時50分左右，陳茂波宣讀《財政預算案》的畫面及語音都開始「窒機」，聽眾未能成功聽到宣讀的措施，情況猶如電影《喜馬拉亞星》中，鄭中基飾演的亞星模仿花了的DVD「重重複複重重複複重複又重複」一樣。當時有不少正在觀看直播的網民都表示，「係咁窒下窒下」、「波哥屋企Network 唔太掂」、「斷下斷下咁，係咪炒咗IT？」、「講兩隻字又要斷下斷下，根本就聽唔到佢噏乜」、「波叔講幾句嘢都Lag機」。不過有網民表示，電視直播未有受到影響。

陳茂波宣讀《財政預算案》期間出現「窒機」，猶如電影《喜馬拉亞星》中的經典「5條煙」情節。（電影《喜馬拉亞星》劇照）

其後，立法會主席梁君彥向陳茂波表示，直播出現技術問題，建議暫停讓技術人員處理，陳茂波暫時離開講台。立法會選舉委員會界別議員陳曼琪期間曾經在Zoom內舉手，被梁君彥查詢是否有規程問題，陳曼琪解釋是「撳錯掣」。梁君彥其後宣布暫停會議10分鐘，讓技術人員可以處理有關問題，其後會議繼續進行，直播恢復正常速度。

休息期間，有網民質疑「其實係唔係完場？」，又指「尷尬，走埋」、「竟然有小息，好嘢」、「Cut埋，中場休息」。不少網民都批評，事件反映香港創科發展仍然有問題，「咁大單嘢都有線路問題，HK NO IT」、「搞個直播都有線路問題，又唔見人哋YouTube、IG live係咁？」、「創科？直播都搞唔好」、「開個會都搞唔掂」、「不如搞好IT個基建先啦」。