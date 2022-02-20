男同事Last Day稱「冇睇過妳全相」　OL震驚追問　背後原來咁解

新冠肺炎疫情爆發逾2年，打工族上班都要戴口罩，加上疫情嚴重，近日不少人更會在家工作（WFH），此時辭職的打工仔，也許連向同事當面告別的機會也沒有。1名女網民日前就在討論區指，男同事近日最後1天上班，因不能回公司，只好打電話給她交待工作，未料對方突然爆出1句「我哋識咗咁耐都冇睇過妳全相」。樓主聽後大驚，立即追問是何意思，幸好最後知道只是一場誤會。



1名女子日前工作時收到男同事的電話，對方最後一天上班並向她交代工作，其間竟說「我哋識咗咁耐都冇睇過妳全相」，原來背後並不是性騷擾。（示意圖 / GettyImages）

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樓主在香港討論區發文，表示該名男同事日前最後1天上班，由於所有同事近期都在家工作，對方便打電話給她交代工作，閒聊之間慨嘆無法與其他同事拍照留念，又約定疫情回穩後一起吃飯；惟此時，男同事突然說「係囉，我哋識咗咁耐都冇睇過妳全相！」，樓主震驚並回應指「咩嘢全相？」，希望對方解釋清楚。

男同事誤以為「全相」等於「樣貌」的意思，讓樓主當下非常尷尬。（示意圖 / GettyImages）

男同事慌忙解釋，指該句話的意思是這段共事的日子，自己從未看到樓主除下口罩的樣子，「腦海入面冇你唔戴口罩嘅樣」。樓主聽後哭笑不得，反問同事知不知道「全相」的意思，原來對方一直誤以為是「樣貌」，讓樓主非常尷尬，直言「唔識用啲詞語就唔好亂用啦」，令她誤會了。

樓主又指，因為疫情關係，自己也甚少機會看到同事的廬山真面目，「可能遲啲唔使戴口罩喺條街見到佢哋，我都未必認得」。

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