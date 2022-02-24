疑泥頭車飛出大石砸爛擋風玻璃　車廂充滿碎片　車主急尋車Cam片

快速公路上撞上任何物件都可以是嚴重意外！有車主在facebook群組上發文，稱家人早前駕車從天水圍前往大埔期間，突然有大石擊穿車頭擋風玻璃，暫時估計石頭是從旁邊經過的泥頭車跌出。詎料碰巧車Cam故障未能拍下事發經過，因此希望可以找到剛好經過的司機提供片段。



樓主上載圖片，指家人駕車遇大石擊穿車頭擋風玻璃。（facebook群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」圖片）

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樓主在facebook群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」上發文，稱家人在昨日（23日）上午10時許由天水圍開車到大埔，其間「喺公路度被對面線『泥鬼』飛過嚟嘅大石打穿咗架車」。他指「大石穿過玻璃飛咗入後座，玻璃碎鋪滿成個車廂，屋企人戴住口罩但成塊面都入咗玻璃」。樓主又指由於事件太過驚險，家人至隔天才大約說得出事件經過，但因傷仍然未能說出具體路線或位置，加上事發時車Cam剛好發生故障未能拍下事發經過，希望有司機可以提供片段。從樓主上載的照片可見，被擊中的私家車右邊車頭擋風玻璃穿了1個大洞，石頭亦都比手掌更大，十分誇張。

有網民表示，樓主家人「真係好彩」，「咁大嚿，掟中真係死得人」、「還神了，人無事就好」、「人無事真係要劏雞還神」。另外亦有留言表示，石頭未必來自泥頭車，可能是大車將路線的石頭捲起所致，又指即使未有證據都應該先報警備案。

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