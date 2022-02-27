快速測試陽性仍被要求出席老爺喪禮　人妻：老公話牌子冇歐盟認可

香港新冠肺炎確診數字昨日（26日）達到破紀錄的17,063宗，疫情十分嚴峻。有人妻在討論區上發文，稱近2日曾做3次快速測試，結果都是陽性，不過仍被丈夫要求出席老爺的喪禮，「話我嗰2款牌子唔係歐盟認可」，所以不是確診。人妻對此感到不滿，認為丈夫沒有考慮家人及公共衛生，又指自己病徵明顯，只是未有PCR測試結果。網民留言指丈夫自私，可以考慮購買歐盟認可的快速測試套裝說服丈夫，不過亦有人表示將快速測試結果通知家人就可以。



人妻表示自己在2日內3度進行快速測試，但丈夫指其使用的快速測試沒有歐盟認證，所以不算是確診。（資料圖片）

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人妻在親子王國討論區上發文，提到「我2日做咗3次快測都係陽性，但老公話我嗰2款牌子唔係歐盟認可，所以我無確診」。丈夫還堅持人妻一定要出席老爺喪禮，人妻狠批丈夫「講極唔聽，佢唔顧自己屋企個十幾人，有老人家同小朋友，都諗下一齊搭小巴火車嘅乘客」。

人妻又表示，「我病徵明顯，睇咗政府診所，但未有政府樽仔結果，買快測2款唔同牌子都陽性」，求教網民「請問而家快測陽性係咪全部都當確診？定有分牌子？確診出街應該係犯法？咁密切接觸者呢？」。

2月26日，市民搶購快速檢測劑。（梁鵬威攝）

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有網民批評丈夫自私，建議人妻購買歐盟認可的快速測試套裝以說服丈夫，「為咗保護其他人，咪買隻歐盟認可的做測試，仲有其他親戚知妳陽性仲出席，有乜事就怨妳一世」、「唔使拗，聽日買幾款歐盟認證嘅快測，睇吓佢仲係咪咁堅持」、「佢想全個家族一鑊熟？有無腦㗎？」。

不過亦有人認為，可以將快速檢測結果直接通知其他家人，向丈夫施加群眾壓力，「親友Group 即刻Whatsapp 妳支檢測棒！」、「如果我係妳，我直接同佢啲屋企人講」、「係咪傻㗎，出街播毒咩！一定唔去，話畀親戚知，冇人敢畀妳去」。網民們亦都安慰人妻，「唔係話冇孝心，真係唔好出去呀！」、「明白妳老公嘅，始終係件大事，但你又真係確診，一定唔可以出街，到時害咗人，有咩事，就成世唔安樂」。

2022年2月26日疫情記者會。食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片／廖雁雄攝）

食衞局局長陳肇始昨日（26日）宣布，政府即將直接讓快速測試陽性列為確診個案，市民可自行呈報到網上平台。另外，在社區隔離設施的患者或家中的密切接觸者，若已打兩針疫苗，在第6及7日連續2日快測陰性，就可解除隔離離開隔離設施或住所。

（親子王國討論區）

同場加映：政府認可快速測試套裝名單

市面快速檢測套裝款式眾多，政府最新列出7款認可已表列的快速測試套裝品牌型號，讓市民參考，型號如下：

政府最新列出7款認可已表列的快速測試套裝品牌型號。（衛生署）

其中5款列明「只供醫護專業人員使用」，其餘2款市面有售，價錢如下：