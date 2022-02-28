陳肇始指不排除禁足即現搶糧潮　網民1原因拒盲搶：封城都唔使驚

【全民檢測／禁足／封城】食物及衛生局長陳肇始今早（2月28日）表示，推行全民強制檢測期間，不排除同時實施禁足，其言論旋即引起網上熱議，各區超市都出現「搶糧潮」，大批市民出動購食物及各類物資，超市部份貨架被「清零」。

有網民呼籲不要過度恐慌，也不用過份囤積糧食物資，因為根據內地西安及英國、新加坡等經驗，實施封城或禁足措施期間，市民都可以有限度外出買食物及物資，超市及藥房仍可營業。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今午表示，（如有禁足令）相信政府對購買食物、看醫生方面會有安排及豁免。



食物及衛生局長陳肇始今早（2月28日）表示，推行全民強制檢測期間，不排除同時實施禁足。（資料圖片）

食物及衛生局長陳肇始今早（2月28日）表示，推行全民強制檢測期間，不排除同時實施禁足，市面上多間超市隨即出現人潮，市民趕忙購買罐頭、急凍食品、柴米油鹽等，其中不少人更是裝滿一整車貨品，急凍櫃、貨架等全被掃空。

坑口一田超市內，有大批市民爭相搶購物品。(李澤彤攝)

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有網民擔心這波搶購潮或導致部份市民買不到日常用品，「上星期先話香港冇禁足嘅條件，啲政策咁樣好心安排好先公布啦」、「公布啲嘢日日改，改到心慌慌」。也有網民引述超市職員指，其實貨架全空並非完全缺貨，而是「執唔切貨，送唔切落鋪」，呼籲市民毋須過份擔心，「唔使同人爭、同人搶，次次搶購潮都係好快完」。

亦有網民表示，就算禁足，相信都只是數天，根本毋須囤積太多糧食物資，又指其他國家封城，仍會准許市民外出購買食物，「根本就唔使擔心糧食」。

翻查資料，其實內地西安、新加坡及英國等地都曾實施「封城」禁足措施，其中西安封城期間，每2天1戶1人可憑配發的出入證，外出到社區指定地點購買生活物資，時間不超過2小時；新加坡則曾推出街市等零售場所限制進入措施，進入者須按照身份證尾數奇偶數，於奇數或偶數日期進入街市；而英國封城時，亦允許每個家庭每次派一人外出，超市有警員戒備，藥房仍維持開放。

西安去年底封城情況▼▼▼

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另外，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今午談及全民檢測時表示，明白市民留在家中一段時間會有家庭需要，相信政府對購買食物、看醫生方面會有安排及豁免，而維持社會秩序的人，例如警察及參與抗疫人員等，相信亦可獲豁免。