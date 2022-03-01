林鄭：仍評估是否禁足　網民建議咁封城　最關注返工安排：講清楚

【全民檢測／禁足／封城】本港疫情持續大爆發，第五波確診人數已超過15萬宗，而政府計劃下月推出全民檢測，當中會否禁足或封城連日成為網民關注焦點。特首林鄭月娥上周公布時曾說全民檢測不會與禁足一同實施，直指是不切實際，惟食物及衞生局長陳肇始昨早（2月28日）明言，不排除禁足，而林鄭月娥亦於晚上指出，仍在評估全民檢測期間市民是否需要禁足，亦正調整全民檢測方法，考慮以同住家庭做單位。

是否禁足隨即引起網上熱論，大批網民稱不論禁足或封城也不是不能接受，但指責政府朝令夕改，「唔好玩市民啦，又話唔禁又話禁，人心惶惶，究竟政府想點？」、「朝夕令改，無所適從」。另外有網民關注屆時是否無法上班，「唔使返工？你出糧畀我？」、「「如果禁足最好分香港區、九龍區、新界區，每區3天左右，又可回復正常生活返工」。



特首林鄭月娥上周公布時曾說全民檢測不會與禁足一同實施，直指是不切實際。（資料圖片）

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特首林鄭月娥上周公布會在香港推行全民檢測，但說不會與禁足一同實施，因為即時檢測人員等都要工作，直指禁足不切實際。但連日來不少香港及內地專家均表示，全民檢測要配合禁足令才能發揮最大效果。

至今早（2月28日），食物及衞生局長陳肇始出席電台節目時，被問及全民檢測會否與禁足令一同實施，陳肇始明言不排除有關安排，而考慮到有行動不便人士，有機會安排上門進行核酸檢測。她又說，仍在計劃全民檢測細節，是否3月中進行等有待敲定。

林鄭月娥亦於晚上指出，仍在評估全民檢測期間市民是否需要禁足，亦正調整全民檢測方法，考慮以同住家庭做單位。

食物及衛生局長陳肇始出席電台節目時，被問及全民檢測會否與禁足令一同實施，陳肇始明言不排除有關安排。（資料圖片）

是否禁足言論引起網上熱論，有網民支持禁足才有效找出所有隱形患者，「長痛不如短痛、全民禁14天、只限打三針人士外出購買食物、其他就派糧食啦」、「如果禁足最好分香港區、九龍區、新界區，每區3天左右，又可回復正常生活返工」、「支持香港清零」。

禁足問題引起網民熱論。（資料圖片）

但同時有大批網民批評政府又改口風朝令夕改，「又話唔封？」、「禁足？獨居老人家邊個負責？」、「唔好玩市民啦，又話唔禁又話禁，人心惶惶，究竟政府想點？」、「決定好晒先出嚟講啦，次次搞到啲人係咁搶購啲嘢」、「即係點啊？儲糧定唔儲？」、「日日講嘅嘢都唔同，可唔可以諗清楚先至講」、「朝夕令改，無所適從」。亦有網民關注禁足時上班問題，「唔使返工？你出糧畀我？」、「唔好阻返工」。

也有網民指出，無論如何，自己都應該做好準備，有備無患。