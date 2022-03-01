阿叔茶餐廳做快速測試2條線陽性　網民恐播毒 　衛生署：絕不建議

等候政府檢驗結果需時，不少人都會在懷疑染疫時，先自己完成快速檢測，以求安心。惟昨日（2月28日）社交網站瘋傳照片，看到1名中年男子在茶餐廳用膳期間，竟自行快測，拍攝者更是目睹檢測棒結果為2條紅線，即代表陽性。照片瘋傳後網民立即議論紛紛，並指「求拍攝者心理陰影面積」、「阿叔係咪想食埋個海南雞飯？」，又擔心其人身安全，直斥他是「人肉播毒」的自私精。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於今日記者會亦回應有關事件，稱絕不建議市民在公共地方做快測，令其他人承受感染風險，建議市民留在私人地方做快測。



1名中年男子日前在茶餐廳用膳期間自行做快測，檢測棒結果為2條紅線，即代表陽性，嚇怕其他食客。（fb圖片）

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有網民昨午於facebook群組發文及分享照片，相中看到1名男子在茶餐廳叫餐後，脫下口罩做快速檢測，他將採樣棒直接放在電話上，桌上放着1杯奶茶和1碟海南雞飯。據另一照片所見，檢測棒上顯示為2條線，即代表結果呈陽性。樓主後來在帖文指，在場的朋友表示涉事男子已經被「趕走咗」。

照片看到檢測結果為2條線，即意味是陽性，惟男子仍在餐廳中未有離開，引來不少網民炮轟。（fb圖片）

不少網民批評該名男子自私，在大庭廣眾下做檢測，發現陽性後卻沒有即時離開，「除口罩已播毒了」、「阿叔話：食埋個海南雞飯先」、「食飯前驗係咩玩法？」、「阿叔覺得同通街剪指甲沒分別」、「你有你防疫，我有我堂食」；亦有網民形容阿叔是在「人肉播毒」、「自私精」，又想起電影場境，儼如「我哋玩即場開人情」、「樓主睇怕已陣亡」、「影相嗰個真係勇者」、「阿叔話試下玩，點知一試就中」。



政府早前提醒，在進行快速抗原測試前後應清潔雙手。採集呼吸道樣本時，找一個乾凈、通風的地方，四周盡量減少放置非必要的用品，並與他人保持最少2米距離。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於今日記者會表示，對於有市民在茶餐廳做快測的問題，提醒絕不建議這樣做，市民做快測時應留在私人地方，附近不應有人，要留意個人衛生及洗好手，切忌在公共空間進行測試，令其他市民有感染風險。

同場加映：政府認可快速測試套裝名單

市面快速檢測套裝款式眾多，政府最新列出7款認可已表列的快速測試套裝品牌型號，讓市民參考，型號如下：

政府最新列出7款認可已表列的快速測試套裝品牌型號。（衛生署）

其中5款列明「只供醫護專業人員使用」，其餘2款市面有售，價錢如下：