超市掃貨潮　人夫心動想吃火鍋被妻子大罵：知唔知打邊爐好奢侈？

疫情令多種食物的供應及價格受到影響，加上傳出全民檢測期間將會禁足，令不少日常食物都被一掃而空。有人夫在討論區上發文，指妻子一直會未雨綢繆預備物資，例如口罩、菜及肉等等都會有足夠存貨。惟近日他在網上看到打邊爐的廣告，心動之下向妻子提出晚餐打邊爐，不料立即被妻子大罵，「你知唔知而家打邊爐好奢侈呀？點解你可以咁浪費？」，而且到街市購物的染疫風險高，令人夫立即打退堂鼓，更說「我都只係講下咋嗎」。



冬天三五成群地打邊有人夫表示希望打邊爐，但被妻子大罵「你知唔知依家打邊爐好奢侈呀？」。（視覺中國）

「禁足令」傳出後，有市民立即到超市掃食品，包括罐頭、米、油等糧食 ▼ ▼ ▼



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人夫在香港討論區上發文，指妻子為人準備充足，疫情爆發前家人已經買了一堆口罩，所以從來不需要捱貴價口罩。直至最近菜和肉的價格都上升，妻子就立即要求他去超市預先購買糧食，確保家中的食物存貨。

直至近日他在facebook上看到有關打邊爐的廣告，「睇多兩睇我都想打邊爐」，於是Whatsapp妻子，表示「我好想打邊爐」後，想不到她極大反應地以錄音回應，「而家仲想打邊爐，菜又貴又唔多選擇，連尋日買瘦肉煮麻婆豆腐都要35蚊先得少少瘦肉呀！你知唔知依家打邊爐好奢侈呀？點解你可以咁浪費？知唔知我去街市買嘢打邊爐都好大風險㗎？而家好多街市都有人確診呀！」。妻子最後指人夫打邊爐只為食丸，「我去買幾包丸畀你食飽佢囉！」。

妻子最後表示，會買數包丸給人夫打邊爐。（電影《97家有囍事》劇照）

人夫被罵得一面屁之後感嘆自己「只係講下咋嗎」，又說人要有動力工作，就要先有少少希望。有網民笑言，「你知佢係咁，你講下就預咗佢丙你」，又認為人夫平時甚少負責外出購物，「你應該都係少去買餸，最近啲肉同菜貴咗幾倍，真係外賣仲平過自己煮」、「買米唔知米貴，平時好少去街市吧」。最後有留言建議，人夫可以買外賣邊爐，價格相信會較便宜。

（香港討論區）

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