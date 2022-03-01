拍拖食薩莉亞好失禮？漫畫意外引發「女神自拍潮」　AV女優也撐場

約會的地點比較重要？還是跟誰去比較重要呢？日本一位繪師日前上傳了一張插畫，這張「男友視角」的圖中可以看到一位身材姣好的可愛女生，開心地享用著眼前的餐點，露出滿足的笑容，繪師也在貼文上註解「開心吃著薩莉亞的女友」。沒想到卻引來一些網友怒回「約會怎麼會吃薩莉亞」，意外引發論戰。



薩莉亞是一家日本連鎖意大利菜風味餐廳，主打平價家庭式風格，在香港也有分店，也許是缺乏氣氛，讓一些網友在留言處批評，「約會怎麼會選在薩莉亞」。

不過，這些批評卻也引來更多網友聲援繪師……

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「不管是不是薩莉亞，跟男友一起共度時光就很開心」、「薩莉亞明明很好吃」、「薩莉亞的意大利麵超好吃」、「去哪裡不是重點，重要的是跟誰在一起」、「我女友就很愛薩莉亞」。

另外，這意外引起的論戰也引發另一股風潮，不少正妹紛紛開始在薩莉亞拍照打卡，畫面跟貼文文字也故意模仿繪師的插畫，甚至身材一位比一位還「胸」，完全不輸插畫中的女生，連寫真女星花井美理、前AV女優上原亞衣，甚至是台灣的網紅泥泥學姐也跟上，美照完美還原繪師的插畫，受到網友們大力讚賞。

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