拍拖食薩莉亞好失禮？漫畫意外引發「女神自拍潮」　AV女優也撐場

約會的地點比較重要？還是跟誰去比較重要呢？日本一位繪師日前上傳了一張插畫，這張「男友視角」的圖中可以看到一位身材姣好的可愛女生，開心地享用著眼前的餐點，露出滿足的笑容，繪師也在貼文上註解「開心吃著薩莉亞的女友」。沒想到卻引來一些網友怒回「約會怎麼會吃薩莉亞」，意外引發論戰。
薩莉亞是一家日本連鎖意大利菜風味餐廳，主打平價家庭式風格，在香港也有分店，也許是缺乏氣氛，讓一些網友在留言處批評，「約會怎麼會選在薩莉亞」。
不過，這些批評卻也引來更多網友聲援繪師……
無數網路女神撐場高呼「我愛食薩莉亞」 點擊放大瀏覽▼▼▼
+23
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
「不管是不是薩莉亞，跟男友一起共度時光就很開心」、「薩莉亞明明很好吃」、「薩莉亞的意大利麵超好吃」、「去哪裡不是重點，重要的是跟誰在一起」、「我女友就很愛薩莉亞」。
另外，這意外引起的論戰也引發另一股風潮，不少正妹紛紛開始在薩莉亞拍照打卡，畫面跟貼文文字也故意模仿繪師的插畫，甚至身材一位比一位還「胸」，完全不輸插畫中的女生，連寫真女星花井美理、前AV女優上原亞衣，甚至是台灣的網紅泥泥學姐也跟上，美照完美還原繪師的插畫，受到網友們大力讚賞。
相關圖輯：繼病媛、佛媛再掀「菜媛」熱潮 街市拍片後新鮮蔬菜即丟垃圾桶（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+5
內地網紅流行扮「佛媛」抄經打坐 官媒：佛門清淨地混進「妖孽」（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+3
點擊放大瀏覽「病媛」相關照片▼▼▼
+3
瘋傳日本田徑S級美少女照片竟係P圖 原圖終曝光 顏值令網民驚嘆激靚AV女優竟係法律系高材生 父母斷絕聯繫 知道賺咁多後求和好日本索爆地盤女神 大貨車鏟泥車全部冇難度 愛着三點式IG派福利醜女靠川劇變臉級化妝術變女神 等男友瞓着先敢落妝：怕佢發噩夢殿堂級AV女優帶細路搭飛機 素顏照被認出 變態男乘客竟當場咁做迷你裙啦啦隊美女台上「高難度勾鞋帶仆倒」 害羞畫面曝光惹圍觀台女潛水被螺旋槳擊中「下乳留巨疤」IG揭傷勢 涉事者潛水拒賠償
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】