媽媽界網紅生B後罕露性感網民唔收貨　罷睇內衣照原因一睇就明

過去曾是台灣鄉民女神的潔哥（李秉潔），結婚生下女兒後，不時會在社群曬出與女兒fafa的照片，最近她難得貼出穿著內衣的性感照片，結果網友的反應讓人哭笑不得。



潔哥透露「很難得的接了內衣業配，我已經兩年沒有買新內衣了，廠商送很多來超爽！」，並附上穿著內衣，外面再穿著一件白襯衫的照片，露出深V事業線，還笑稱「奶奶，很久不見」

【圖輯】點圖放大看鄉民女神潔哥性感照👇👇👇

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不料網友卻表示「我要看fafa」、「我們都成長了，要看的是fafa，不再是nene了」、「要看fafa 不想看奶奶」。

【圖輯】點圖放大看潔哥女兒fafa的可愛生活照👇👇👇

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