家居隔離共用廁所點減少傳染？馬桶安裝1個小法寶　網民有讚有彈

本地第五波疫情仍然嚴峻，醫院隔離病床有限，不少確診者都要暫時留在家中隔離，令人擔憂會與同住家人互相傳染。有網民在社交平台分享1個家居小法寶「廁所沖水感應器」，以減少家人共用洗手間而感染病毒，不過有人就認為多此一舉，又質疑成效，「蓋馬桶都會掂到啦，咪又係接觸到」。



有網民分享廁所沖水感應器，表示可以減少家人間互相感染的機會。（FB「家居裝修設計分享Group」圖片）

該網民在facebook群組「家居裝修設計分享Group」發帖，向谷友推薦1個廁所沖水感應器，稱可減少家人之間接觸洗手間的機會，尤其是現在很多人需要家居隔離，形容十分好用。從照片可見，樓主將1個長方體的感應器套在沖廁按鈕上，只要將手掌凌空感應，馬桶就能沖水，不需要接觸按鈕。

帖文引起網上熱議，有網民認為裝設感應器的做法方便好用；但亦有人質疑「多餘」，「次次撳完掣就洗手㗎啦！真係有咁既需要？」、「自己屋企使搞咁多嘢咩？又唔係公廁」；有網民就認為比起沖水按鈕，其他地方更容易傳染，「從來個馬桶都係裏面嗰度沖啲細菌出嚟」、「反而想知有無自動廁板，一起身就會自動關，好似實用啲」，又指加裝自動感應水龍頭更安全。

根據《家居檢疫人士的感染控制建議》，確診者應盡量安排一個專用洗手間，如果情況不可行，則在每次使用後需即時清潔和消毒。（資料圖片）

根據政府公布的《家居檢疫人士的感染控制建議》，確診者應避免與其他家庭成員有親密接觸，及共同進餐和共享私人物品，並盡量安排1個專用洗手間，如果情況不可行，則在每次使用後需即時清潔和消毒，排便後可使用1比49稀 釋家用漂白水清潔和消毒馬桶。如洗手盆被痰液及唾液污染，例如漱口或刷牙後，可使用1比49稀釋家用漂白水清潔和消毒洗手盆。

同場加映：新冠肺炎肆虐以來，專家早已不斷提醒巿民抗疫關鍵，包括3大高危播毒位、20個日常隱藏病毒的陰濕位及戴口罩的重要步驟，在疫巿時刻，大家齊來重溫。



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