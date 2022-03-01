同事在公司做快速測試呈陽性　周圍搲水吹稱不信　慘累連登仔染疫

本港確診數字昨日（28日）再創新高，本港昨日（28日）新增34,466宗確診，再創單日新高，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，第五波疫情至今共錄得19.3萬宗確診個案，確診人數每隔兩至三日倍增，且預期確診人數會繼續增加。

疫情嚴峻理應人人防疫，惟有網民在連登討論區上發文，稱有同事已經數天不適，但竟然回到公司才做快速測試，取得陽性結果後又到處找人聊天，稱「唔信」、「唔準」，結果令樓主亦染疫，更擔心傳染家人。



有網民在討論區上發文，同事即使已經不適數天還回到公司才做快速檢測，取得陽性結果之後仍不斷找同事聊天，結果令他染疫。圖為示意圖片。（GettyImages）

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樓主「點解點解會係咁」在連登討論區上發文，指同事早在數天前已有病徵，「條X街返到公司先做快測，測到陽性又唔信又話唔準，拎住支棒周圍搲水吹」。他又指，該名同事與自己的距離還「愈行愈近」，感覺像是開玩笑，但最後還是傳染了他，「咳到瞓都瞓唔到，燒咗3日」，更擔心會傳染家人。他更指，現時家中藥物存貨不足，買不到藥，十分煩惱。

不少網民都批評該名同事的行為自私，令無辜的人中招，甚至會連累同事的家人，「屋企有長期病患有小朋友真係俾佢累死」、「我隔籬部門有個阿姐級都係咁，惹咗畀6至7個下屬，再惹埋佢哋另一半」。

（連登討論區）

同場加映：政府認可快速測試套裝名單

市面快速檢測套裝款式眾多，政府最新列出7款認可已表列的快速測試套裝品牌型號，讓市民參考，型號如下：

政府最新列出7款認可已表列的快速測試套裝品牌型號。（衛生署）

其中5款列明「只供醫護專業人員使用」，其餘2款市面有售，價錢如下：