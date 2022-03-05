單親港媽想再婚　嫌3歲兒拖累欲送往保良局　家人極憤怒想咁做

孩子不是貨物，養育他們應是一生的責任，請勿隨意拋棄。有網民在facebook投稿指，其姊姊數年前因意外懷孕結婚生子，離婚後仍然一心想拍拖再婚，甚至覺得3歲兒子是負累，欲將他送到保良局孤兒院，「因為佢會再拍拖同會再婚，所以呀仔只會阻住佢」。樓主和母親聞言都十分憤怒，母親更想幫孫兒跟姊姊脫離關係，由她全力照顧孫兒。帖文一出即引起熱議，許多網民都鬧爆那位單親媽媽枉為人母，不知所謂，替孩子感到心痛。



有網民在facebook投稿指，其姊姊數年前因意外懷孕結婚生子，離婚後仍然一心想拍拖再婚，甚至覺得3歲兒子是負累，欲將他送到保良局孤兒院。（《孩子別哭》劇照）

該網民投稿至FB專頁「生仔要考牌系列」，指其任職空姐的姊姊數年前在網上認識住在澳門的前姐夫，由拍拖到意外懷孕結婚只是一年內發生的事，「根本係散拖加個意外」。婚姻只維持很短時間，但失婚的姊姊沒有因此放棄愛情，甚至拋低兒子更積極找新伴侶，「個仔就我阿媽照顧」。

去年因疫情失業，姊姊轉攻「KOL」行列，更容易結識對象，「呢一年我已經見佢拍第三個，三個都細過佢」。由於家裏地方狹小，姊姊從不會帶男友回家，而近日結識了新男友，兩人相識不足兩個月便同居，樓主估計對方還不知道姊姊原來育有一子。

早前農曆新年，其男友表示想上門拜年，姊姊更要求家人帶走兒子，「唔好俾男朋友見到」，惟母親聞言「無理佢收咗線」。最終她倆年初一到訪，姊姊開門見到兒子即時黑臉，並即席上演一場大龍鳳，「講到自己俾人搞大個肚，唔想殺死一條生命」，男友亦立即安慰她。

姊姊傳短訊予家人，稱想將兒子送到保良局，「因為佢會再拍拖同會再婚，所以阿仔只會阻住佢」。樓主和母親聞言都十分憤怒。（《BB來了》劇照）

當晚姊姊傳短訊予家人，稱想將兒子送到保良局，「因為佢會再拍拖同會再婚，所以阿仔只會阻住佢」。樓主和母親聞言都十分憤怒，指已放棄姊姊，「無打算再理家姐同想去房署除佢名」，母親更想幫孫兒跟姊姊脫離關係，由自己照顧。

網民看完都紛紛留言怒罵文中姊姊不負責任，「點解可以講得出送自己小朋友去保良局，不知所謂」、「如果覺得個小朋友累事，當年做咩要生佢，生咗出嚟唔照顧先最衰」，又替小朋友心痛，「從來都係最無辜」、「好在仲有婆婆愛佢」，並支持轉撫養權，「既然你家姐咁講，咪叫佢轉你阿媽做佢個仔監護人囉」。有網民就揶揄「不如叫你家姐再有新男朋友時話自己係孤兒，咁就唔使介紹屋企人啦」、「攪錯咗，應該將個家姐送去保良局」。

同場加映：台女揹起頭家叫窮人咪生仔▼▼▼