細思極恐｜常感覺衣櫃內有東西偷看自己　一晚終看到「它」真面目

9月中，嘉義的二阿姨新居落成，因好幾個月沒見了，就招待我和家人去住幾天。一到二阿姨的新家，四周都飄散著新傢俱的味道……



文：李姿綺（發表於靈異公社）

我因為有支氣管過敏的問題，就上樓挑了一間很簡樸的房間，房內就一張床和一個木衣櫃，因當天白天有上班，回嘉義是開晚上的車，第一天我洗完澡馬上就上床睡了。

第二天吃早餐時，表弟好奇的問我昨天睡在哪裡？我回答睡在三樓最邊間。這時表弟的表情有點詭異，顧著吃早餐沒在說話了……

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才剛吃完早餐沒多久，二阿姨就叫我們幾個年輕人到外面集合，要去五公里外的田裡幫忙採玉米。白天的太陽很曬，一連採了兩個小時，我都感覺自己快中暑了，二阿姨看大家一直在哀嚎，便叫我們先回去。一進屋我馬上去沖個冷水澡，因為曬的頭昏腦脹的，跟長輩說中午吃不下，回到房間趴在床上倒頭就睡了。等我睡醒時已經是晚上，我走到一樓發現大家都不在，看了客廳留下的紙條才知道，他們一行人去市區的文化路逛夜市了，留有幾根水煮玉米讓我先墊墊胃。我因為無聊就在客廳看電視，到了晚上才知道，二阿姨的新家環境，根本沒幾輛車經過，安靜到有點恐怖，索性把一樓的燈全部打開。

我在一樓看電視的這段時間，不時會聽到樓上好像有腳步聲，但把電視聲關掉，那腳步聲又沒有了。因為家裡只有我一人，我有點害怕，就沒有上樓去查探。直到晚上快10點，二阿姨他們回來了，也幫我買了我愛的夜市小吃，我吃的超開心，居然把樓上疑似有腳步聲的事給忘了。由於長輩們都有早睡的習慣，加上二阿姨還要早起到田裡，大家紛紛洗完澡就各自回房了。我因稍早有睡了一覺，反而精神超好的，但怕吵到一樓長輩的睡眠，我也回到了三樓的房間，因為睡不著，跟弟弟借了平板，就坐在床上看線上影片。影片看著看著，突然我的眼角餘光瞄到左邊有人影走過去，我抬起頭正眼看，房裡只有我一人，想說可能是床頭燈的折射，是我的影子就沒去理會，但隨著我看影片的過程中，眼角不時會瞄到房間裡，好像有人影在移動，我有點怕了，正要下床去找弟弟時，我變的超睏的，平板都沒關機，倒在床上馬上就睡著了。

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這晚我做了一個夢，夢裡一片白茫茫，分不出東西南北，突然背後出現「嘻嘻嘻」的笑聲，我轉頭看，帶有一雙紅色眼睛的黑影，在我背後笑，我因為害怕就一直往前跑，但不管我怎麼跑，四周都是白色一片，最後跑到虛脫沒力了，那黑影直接從我身體貫穿了過去。我「啊」的一聲便嚇醒了，此時天已微微亮，心有餘悸的去浴室刷牙洗臉，聞到一樓傳來的飯菜香，立即衝去一樓，看到二阿姨在廚房忙，這下才安心了一點。我因為想找事情做，先吃了早餐便和阿姨到田裡忙了，這天的天氣是陰天，可能是天氣不太熱，動作變滿快的，才三個多小時，玉米的採收達九成量，正當要收尾時突然下大雨，只好淋著雨把剩下的玉米全採收完。下午在二阿姨家，我變的很難受，前一天的熱曬，加上這天又淋了雨，最後我果然著涼了。頭痛的像快炸裂般，好險二阿姨家備有必理痛，我吃了止痛藥就回房間休息了，這時我早已把我昨天有作惡夢的事，忘的一乾二淨了。

我因為不舒服，這一睡就睡到了晚上11點，起床後還是有點昏昏沉沉的狀態，到一樓廚房找吃的，這時看到客廳只剩表弟在看無聲的電視，表弟突然轉頭一直盯著我看，不知怎麼的，對於表弟的眼神，我感到毛骨悚然，我在餐桌隨便拿了一塊麵包後就跑回房間了。坐在床邊吃著麵包，聽到斜後方發出「扣扣扣」的聲音，我轉頭看沒發現什麼，當我麵包吃完後，又聽到一聲「扣扣扣」，我一開始只當是木質傢俱會因冷熱而發出聲音，不太清醒的我，吃飽後就繼續躺在床上休息。因為額頭有點低燒，身體開始有點冷，我覺得是正常的畏寒反應，聽著手機的輕音樂，我只想讓自己快點入睡。就在我有睡意時，我發覺變的好冷，摸摸自己的額頭，並沒有那麼燙，起身吞了第二顆必理痛後，側躺的窩在被子裡。正當我要閉眼繼續睡時，我又聽到一聲「扣扣扣」，這次我很確定是從旁邊的衣櫃發出來的，才過幾秒鐘的時間，一陣麻感，從我頭部一路往下到手臂，大腿，腳底，隨後感受到一股壓迫感，我便不能動了。

旁邊的衣櫃，就在我眼前自己打開了，開了一個縫看見衣櫃的深處，有紅色眼睛盯著我看，並發出「嘻嘻嘻」的笑聲，我立刻想起和昨天夢裡的紅眼睛好像，想要閉眼但此時，我的眼睛像被人用牙籤撐著，眼睛張到最大，我就眼看著那紅色眼睛的黑影，從衣櫃裡穿透出來，並向我飄來。黑影越來越近，我心中一直默唸各種法號，這時又聽到「嘻嘻嘻」，彷彿是在笑我做這些事都沒用，突然就直接在我面前了，被那紅色眼睛一直盯著看，那種壓迫感讓我呼吸困難，不知過了多久，我昏了過去。

等我清醒時，看到媽媽和二阿姨都待在我的身旁，身體已承現平躺姿勢，四處都有著藥味，才發現我人在醫院急診室裡吊著點滴。媽媽最先開口問我怎麼了，我把這兩天在三樓房間發生的事情全都說出來，二阿姨一臉訝異的說：「那衣櫃是在二手傢俱行購買的，當時看到衣櫃還很完整，而且雕刻的紋路也很漂亮就帶回家了。」我在醫院待的這段時間，媽媽去找了媽祖廟的師父，到阿姨新家尋了一遍，也直指三樓房間那個衣櫃有問題。等我退燒出院後，直接讓爸爸載我到廟宇拜拜，在讓師父收驚確定黑影沒跟在身邊後，一分鐘都不想待在二阿姨的新家，催促著家人直接回高雄了。

隔了一星期我接到表弟的關心電話，我問了表弟為何那天吃早餐時，聽到我睡在三樓最邊間就不再說話了，還有我人不舒服的那天晚上，在一樓時為何一直盯我看？表弟說：「因為那個衣櫃就放在三樓最邊間，第一眼就不喜歡，覺得怪卻又說不出那裡怪……表姊你發燒的那天晚上，我和朋友出去玩並不在家，怎可能在一樓看電視？」一聽完我整個毛起來，那當天晚上，我在一樓看到的表弟是誰？

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