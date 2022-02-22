2月22號竟是大凶日？農曆日曆寫明諸事不宜　專家反指今日係好日

台灣網路流傳一段農曆日曆中，2022年2月22日，年分加起來是6，月份和日期相加也是6，網路就流傳「二二六六」，與台語諧音「零零落落」相同，甚至GOOGLE一查，上頭也寫著「忌：諸事不宜」，似乎是不祥之日。



但就有台灣命理老師們指出，傳統農曆日曆上記載的，和電子寫的完全不同，當天反倒是不錯的好日子，建議民眾還是以傳統農曆日曆為主，就算遇到真的大凶之日，也無須驚慌。

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現在越來越多人，家裡不會掛農曆日曆，若有要事或想擇個大吉之日，通常會直接GOOGLE網搜，若仔細一查可以發現，今年的2月22日，剛好也是農曆正月22，網搜結果寫著大大的「忌：諸事不宜」，但台灣命理老師陶文翻傳統農曆日曆指出，當天是丙午日，也是正月的三合日，當天又有將星、月德吉星，根本不是甚麼大凶之日。

陶文老師表示，唯一要注意的，是當天的「白虎星」，意味伴隨血光之災，需要注意健康方面，或是交通、開車等事項，陶文老師也說，如果要看日子，並不建議網路上查詢，因為不知道其依據，且紙本相對較準一些，若要更客觀一點，還是建議向專家詢問。

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若同一天用西方星盤的角度來看，台灣塔羅牌老師艾菲爾說，22日並沒有行星逆行，或是不好的狀況，唯一要注意的就是，當天月亮和天王星在星盤上，剛好成180度對角線，代表有可能會出現奇特、衝動的想法，假設平時都是搭捷運上班，當天可能會突然想開車，艾菲爾老師也提醒，因為有冒險的想法，需注意一些意外發生，不然2022的2月22日並無其他不宜之事。

網路上的農曆日曆不準確，那萬一遇到紙本上也寫著「諸事不宜」、「大凶之日」，其實也不必太過擔心，另一位命理老師江柏樂也說，農曆日曆大多是明清時代流傳至今，跟風水一樣也有不同流派，其中也會出現抄錯或是不同見解的狀況，而所謂諸事不宜，僅限祭拜、結婚之類的大事，跟一般生活作息沒有太大關連，只要不逆勢而為就好，無需太過迷信。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】