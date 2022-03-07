公司要求上班前全家快測陰性　員工須自費檢測包：1家6口月使萬蚊

疫情下不少公司要求員工進行快速測試後呈陰性才可以上班，有網民在討論區上發文，指朋友的公司竟然要求員工在上班之前，全家人的快測結果都呈陰性，由於朋友有1家6口，「1次大約要55蚊，計落（每個月）要使成萬蚊」。有留言指相關公司要求過份，員工無理由跟隨，「咁計法變相減薪」。



有網民在討論區上發文，指好友被公司要求全家每日做快速測試，陰性才可以上班。（GettyImages）

樓主在連登討論區上發文，稱「有朋友公司要求快測，1個月要使成萬蚊」。他在帖文中提到，公司要求朋友及其家人每日進行快速測試，「唔驗唔畀返工」，由於友人1家6口，「每人每日驗1次」，假設每次大約55元，「計落要使成萬蚊」。樓主之後留言補充資料，稱朋友公司更要求每日進行快速測試之後都要拍照做紀錄，而且使用的快速測試包需要有政府認可。

網民留言都質疑相關公司做法，「做咩要成家驗？」、「點解要個個驗，驗自己咪得」。有人又認為有關要求令員工利益受損，「公司唔送點解要驗？」、「咁計法變相減薪」、「其實呢啲嘢間公司有要求就應該要提供，咁唔通公司唔提供電腦要你拎埋你自己部電腦去返工咩？」。

樓主好友估計要月花1萬元做快速測試，感到十分頭痕。（GettyImages）

不過有網民則表示，即使需要使用政府認可的快速檢測包，價錢亦可以低至約20元，假設每個月上班25天，使費都只是3000元左右，比樓主朋友原本估算的1萬元便宜得多。

（連登討論區）

同場加映：快速檢測包搜尋器｜一按即知邊款快測包獲政府認可、列入認可名單

