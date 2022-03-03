截的士問「過唔過海」　司機7字回應笑中有淚　網民感嘆經濟冰封

疫情持續惡化影響全港各行各業，的士司機作為經濟寒暑表一員更是感受最深。有網民分享指近日坐的士前主動問司機「過唔過海」，不料對方竟雀躍地指「咩唔去？快啲上車！」，令他十分驚訝。有網民直言，現時經濟環境惡劣，難怪的士司機態度如此積極，感嘆「仲有半個鐘頭交更都去，生死存亡」。



有網民表示，截的士司機對過海積極地表示「咩唔去？快啲上車！」。（《降魔的2.0》劇照）

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樓主在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上發文，稱自己截到的士時問司機「過海去唔去？」，司機立即表示「咩唔去？快啲上車！」。他直指，這是第一次聽到司機有如此正面的回應。

網民留言指指疫情嚴重影響香港經濟，多個場所關閉加上大量市民在家工作，令的士需求大減，的士司機遇到乘客當然會盡量配合要求，笑言「仲有半個鐘頭交更都去，生死存亡」、「司機：坐好呀先生，冷氣凍唔凍呀？使唔使要毛毯？」、「先生要唔要叉油雞脾飯加冰底檸樂？免費㗎」、「行紅隧得唔得？得得得」、「500蚊有冇散紙呀？有！」。

有留言批評，樓主本身就不應該問司機會否過海，因為不能拒載。（示意圖，非涉事車輛）

不過亦有人指的士司機任何時間都不應拒載，樓主本身就不應該問司機會否過海，「咪係你呢啲人間接助長的士佬呢度唔去嗰度唔去」、「問嚟都多餘，上車講目的地就得，唔去咪去差館囉！」。

（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

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