快速測試陽性登記平台超順無死機　網民讚有驚喜！惟關注另一問題

【快速測試陽性登記平台／呈報平台／網址】政府衛生署衛生防護中心正式推出快速測試陽性登記平台，讓目前自行做快速檢測「兩條線」的陽性患者登記呈報資料。平台今日（3月7日）晚上6時推出，「衛生署速度」令不少網民感到意外，即使平台一度有逾萬人同時等候，卻未有死機「冧server」，有網民勁讚「衛生署IT勁，好順暢」、「估你唔到」，惟有網民關注填表問題，認為需要填報的資料太多和太繁複，期望可以精簡些。



快速測試陽性登記平台啟用｜呈報方法、期限須知一覽｜附網址連結

政府衛生署衛生防護中心正式推出快速測試陽性登記平台。

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登記平台網址：請按此

快速測試陽性登記平台推出後，陸續有市民進行登記，雖然網頁頁面曾顯示有逾萬人同時排隊登入，但網站仍然運作順暢，很快就把隊伍「清零」，一般只需數分鐘已可直接進入登記頁面。

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登記平台的表現令不少本來看淡的網民十分意外，「竟然無冧機？」、「衛生署IT勁，好順暢」、「估你唔到」。但也有網民認為，即使登記平台目前仍能負荷，惟最好還是留予最有需要、近2天快速測試陽性的市民登記，讓他們盡早得到支援。

不過，另有網民關注更重要的問題，指登記平台須呈報的資料太多、太繁複，認為應該精簡，以免市民怕麻煩，中途放棄拒絕登記。