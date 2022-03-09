WFH開工前都要做快測　打工仔不滿無得報銷　批公司小器惹熱議

為防有員工感染新冠肺炎而不自知，不少公司都會要求員工上班前做自行快速測試，呈陰性後才能返回辧公室。有打工仔近日於討論區發文表示，不滿在家工作（WFH）仍被公司要求每天開工前做快速測試，而且開資還不能申請報銷，批評公司「好小氣（器）」，認為每月要自己「揞荷包」花費上千元檢測不划算。



有打工仔近日於討論區發文表示，不滿在家工作仍被公司要求每天上班前做快速測試，而且還不能申請報銷，批評公司「好小氣」。（Getty Images）

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該名打工仔於香港討論區以「小氣公司，要我哋做快速測試，但又冇得claim錢！」為題發文表示「真係諗唔明」，指現時可以在家工作，但由3月起公司要求所有員工每天上班前自行做快速測試，然後拍攝測試結果傳送給人事部。

樓主詢問朋友，發現其他公司都會向員工提供快速測試包或可申請報銷，但他的公司卻沒有這些安排，他直斥公司「好小氣（器）」，指「一支快速測試都要幾十蚊，一個月就成千蚊，都唔平！」。

有網民勸樓主「東家唔打打西家」、「乜嘢公司嚟㗎，咁cheap，開名啦」、「依啲衰格老細有報應㗎」、「咁涼薄公司，支持樓主辭職」，有網民分享相同經歷，「情況差不多！但不是在家工作。公司要求交快速檢測結果，但唔派快包！我同公司講返，既然係公司要求，梗係要公司畀返！小數怕長計！如果唔係，我收唔到快檢包，我係唔會提供檢測結果！」。

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