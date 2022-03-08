《午夜凶鈴》貞子變網紅　分享井底生活日常　長髮後藏萌爆少女心

說起影視作品中最出名的恐怖角色，《午夜凶鈴》中的貞子絕對排得上號。一襲純色的潔白連衣裙，一頭質量極好的黑色長發，從電視裡往外爬的時候真是美得讓人丟了魂兒。但最近一段時間，貞子的畫風從原來的惡女流開始好像有點兒跑偏，這個在螢幕上活躍了24年的藝壇常青樹，竟然趁咱們一個不注意，做起了網絡主播。



就在前天，以「貞子的井底生活」為名的油管（YouTube）頻道正式開啟了營業模式，貞子一口氣上傳了6個視頻來慶祝和介紹自己即將開始的主播生活。

看看其中一個儀式感滿滿的頻道名稱公佈活動，剛過兩天就已經漲了兩萬多粉絲，好羨慕好想成為貞子啊……

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而且，貞子頻道開設選在3月5日也是有講究的：在日語中，「3月5日」中的3和5都和貞子的日語讀音相似，看來這全世界都愛玩兒諧音梗啊。在公佈的首隻長視頻中，貞子先舉著自拍杆在自家外頭一邊兒遛彎，一邊兒給觀眾老爺們來了個羞澀的自我介紹。原作小說《環界》中設定只有19歲，怀揣戲劇夢想的她在視頻中表示，很想作為演員為大家展示自己恐怖之外的另一面，說著還發動超能力聽起了觀眾內心的想法。

到家之後，貞子復刻自己的經典出場名場面，人家都是從家門進屋，而非要從老式的25寸電視裡爬出來是她無法捨棄的執念。可以看到，電視邊兒上還擺著一口古井，這可不是喝水用的，而是相當於貞子的臥室……設定中貞子生前被拋尸於此，怨念不散在井底徘徊多年，可以說住得很習慣，換張床可能都睡不著。困了就晃晃悠悠爬進去，一點都不恐怖反而有點可愛是怎麼回事啊！

視頻中，貞子還趁著難得能在人世間自由行動的這段時間表達了自己最想做的一些事，比如打打遊戲、吃大餐、唱唱K……好傢伙，這哪是窮凶極惡的女鬼，明顯是一個剛高考解放的活潑少女啊。而且在最新放出來的視頻裡，通過100個快問快答，貞子更讓我們體會到眼前這個恐怖電影界扛把子的反差萌：被問到體重是多少時會裝傻不說話；問到最得意的東西時會驕傲地摸摸自己的黑長直髮；貞子最近最喜歡的漫畫是《咒術回戰》，誰和她一樣？最想去的國家是加拿大（加拿大人民：你不要過來啊）；經常祈禱讓新冠消失，隔離在家的時候會用井來鍛煉身體；最愛的電影不是《午夜凶鈴》，反而是《捉鬼敢死隊》，這種片子在鬼看來或許是另一種恐怖片吧；最喜歡的小說自然是原著《環界》；而可愛的小貓咪更是無敵，人鬼殊途，但都想擁有一隻貓。

或許，在貞子沒有變成厲鬼的那個平行時空，這些就會成為她生活的日常吧。但讓貞子做主播已經不是日本人第一次圍繞貞子整活了，早在三年前，為了宣傳貞子的同名新電影，貞子還有幸在人類的幫助下回了趟老家伊豆大島。

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第一次釣魚，第一次擼貓。第一次嚇哭小孩……哦這種事應該不是第一次。貞子和島上的老鄉一起留下了美好的回憶，真是擔心她太過開心直接被超度消失啊。此外，貞子還曾經為棒球賽開過球，看這身板兒，擱井裡頭指定沒少鍛煉，囚徒健身了屬於是。而為了宣傳那部《貞子大戰伽椰子》的電影，她還和日本另一位恐怖大咖伽椰子女士搞過競選，像模像樣的，你覺得誰會贏就投誰。

照這麼發展下去，估計我們看到伽椰子和俊雄親子檔（《咒怨》經典角色）的直播應該真的不遠了。

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