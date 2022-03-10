快速測試包｜消委會認可名單搜尋器　一按即查衞生署、CE歐盟認證

【消委會／快速測試套裝／檢測包／衞生署認可／CE歐盟／國家藥監局】本港第五波疫情嚴峻，政府衞生署亦推出呈報平台讓快速檢測結果陽性患者登記申報，但市面上快速檢測包款式牌子眾多，究竟如何選擇？哪一款可靠？消委會就推出「認可名單搜尋器」，讓市民快速即查快速測試套裝是否已獲得香港衞生署、國家藥品監督管理局、歐盟、美國食品及藥物管理局認可，並附有測試包相關資料。



市面上快速檢測包款式牌子眾多。（資料圖片）

消委會推出的快速測試套裝「認可名單搜尋器」用法簡單，進入網頁後只要在「關鍵字搜尋」輸入製造商等關鍵字，就可以搜尋到結果，並列出測試包相資料，讓消費者參考。

消委會推出快速測試套裝「認可名單搜尋器」。（消委會）

消委會「認可名單搜尋器」：請按此

不過消費會提醒，雖然已努力維護搜索工具並定期更新數據庫，惟消委會不能就其可用性、及時性、準確性或完整性提供任何保證，呼籲消費者留意。

快速測試陽性登記平台啟用｜呈報方法、期限須知一覽｜附網址連結

政府衛生署衛生防護中心正式推出快速測試陽性登記平台。

即睇登記流程▼▼▼