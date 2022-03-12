稱老師催確診子女交功課　威脅影響溫習　家長：健康比成績緊要嗎

新冠肺炎疫情爆發以來，中小學及幼稚園學童大部分時間只能在家上網課，不過功課壓力未有因而減少。有家長近日大呻，指老師在明知孩子確診的情況下，仍致電催促交功課，更「威脅」稱遲交或要延遲批改，最終影響成績，令他不禁怒轟：「小朋友的健康比成績緊要嗎？」不少網民也批評相關老師行為過分，但亦有人質疑功課或是孩子確診前已要求完成，「究竟係老師不近人情，定係家長不負責任，時間好關鍵」。



有家長指老師在明知孩子確診的情況下，仍致電催促交功課，更「威脅」或會影響成績，令他非常不滿。（示意圖，非當事人）

有家長早前投稿至facebook專頁「家長 Secrets」，指早前小朋友不幸感染新冠肺炎病毒，已向校方請病假讓孩子休息。不過他指校方的其中1名科任老師卻致電催促孩子盡快交功課，更一度語帶威脅稱「唔快啲交齊就會延遲批改，無得溫習，影響下次評估成績」，令他不禁怒轟：「小朋友的健康比成績緊要嗎？」

帖文引起不少家長網民關注，有人指若事件屬實，相關老師的行為非常過分及欠缺愛心，建議樓主向校方投訴，「如果件事係真，我一定搞大佢，報去校長度」、「我唔會理佢，唔舒服點做，我會直接同主任講」、「唔好理學校，同佢講小朋友而家病咗係需要休息，如果要個女做功課令到佢變重症嘅話，將來都唔知仲有冇機會再做功課同考試喇」。

帖文引起不少家長網民關注，有人批評相關老師的行為非常過分及欠缺愛心，建議樓主向校方投訴；也有網民指出，老師或同樣是「受害者」。（示意圖，非當事人）

不過也有網民指出，老師或同樣是「受害者」，又質疑相關功課或是在孩子確診前已須完成，「其實老師都唔想追，我識1個做教書的朋友，他說是因為校長要每年都檢查學校功課，佢哋都受壓力。如果唔交齊功課校長check到同學冇做，就會怪責老師」、「本身份功課係幾時叫你開始做？老師幾時打嚟，佢畀嘅deadline（限期）又係幾時？究竟係老師不近人情，定係家長不負責任，時間好關鍵」。

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