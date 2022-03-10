條隊排咗幾多人？台灣小一數學題變考閱讀理解　網民計完得個嬲字

近日一則小一數學題在網上掀起熱議，因為題目明明是數學，看起來卻像在「考中文」，引起不少人認為是刻意誤導。



當地醫生陳昶宇甚至直接開砲，認為台灣教育出了問題。（點圖放大看惹網民熱議的台灣小一數學題👇👇👇）

+ 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

而這則題目也引起台灣藝人侯昌明注意，他9號發文抱怨自己看完以後「翻白眼」，更質疑這種題目根本像「為了考倒學生而出題！」 侯昌明稍早在Facebook轉發掀起熱議的小一數學題目，只見題目中畫有6個人在展示廳門外排隊，其中第2位同學的頭上標示「第42個」，題目則問「全部有多少人在排隊？」

有些網友認為題目有標明左2的人是「第42個」，因此算至右1的「最後一位」，全部應該總共有「46」個人在排隊；然而部分網友認為，編號不代表排隊人數，就像去銀行領取的號碼牌是46號，但並不代表現場有46人，因此單就題目圖示可以直接算出總共有「6」個人在排隊。

【相關圖輯】「7+8÷4✕6+2÷1」答案係幾多？一條簡單數學題竟考起無數台灣網友（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

看到這則新聞，侯昌明直接表示自己翻白眼，「覺得為什麼台灣的數學題目，好像是為了考倒學生而出題？」他直言小一的題目難道不能說清楚是包含門內或門外的排隊人數嗎？更質疑這樣的考法能幫助孩子的數字和邏輯進步嗎？又或者是根本會降低孩子的學習興趣？

侯昌明感嘆每次看到這類型的考題，自己實在無言，他認為所謂的教育，「讓孩子學習思考邏輯和解決問題的能力才是培養競爭力不是嗎？」但最後又自嘲會不會有可能是自己的思考邏輯有問題？並強調只希望能培育出更棒的下一代。

貼文一出，不少同為父母的網友看到後直呼「說出了全家長的心聲」、「家長才懂家長」、「看到小朋友的作業會頭痛不是講假的」；但也有家長認為新的教育方式考驗「閱讀理解能力」與「邏輯能力」，可以讓學生「思考」，而不是只是接受單一的答案。

【同場加映】11X32=？數學達人教1秒解題即知答案 神奇計法令百萬網民驚呆（點圖放大瀏覽👇👇👇）

（01製圖）

+ 3

延伸閱讀：

獨／S媽火大飆新女婿！經紀人「揭大S結婚計畫」：她不需我勸

【本文獲「TVBS」授權轉載。】