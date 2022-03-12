全家確診唯獨女友無中　仲話好掛住想見面　港男憂染疫陷兩難

本港疫情嚴峻，政府多次呼籲市民減少聚會。有港男於討論區發文表示，近日女友全家人均感染新冠肺炎，唯獨女友一人沒感染，而因疫情關係，他與女友已很久沒見面，女友日前說很掛念他希望可約出來見面，他怕見面可能會染疫，但若不見女友又會不開心，因此陷入兩難。



有港男於討論區發文表示，近日女友全部家人均感染新冠肺炎，唯獨女友一人沒感染，而因疫情關係，他與女友已很久沒見面，女友日前說很掛念他希望可約出來見面。（《青春紀錄》劇照）

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該名港男於香港討論區以「女朋友全家都中咗，但佢未中」為題發文表示，近日女友全部家人均感染新冠肺炎，唯獨女友每天做快速測試結果也是陰性，他覺得「好神奇，唔知佢點做到」。他指出，女友已接種了2劑復必泰疫苗，女友稱可能因她經常留在房間，所以沒染疫。

樓主說，因疫情關係，他與女友已很久沒見面，女友日前說很掛念他希望可約出來見面，但他不肯定女友是否「絕對安全」，擔心身上可能帶有新冠病毒，只是檢測不到。他因此陷入兩難，指出「唔見，佢又唔開心；見面，可能我會中招，畢竟佢全家中晒」。

該名港男表示，害怕見面可能會染疫，但若不見女友又會不開心，因此陷入兩難。（《青春紀錄》劇照）

有網民認為不應見面，「佢講你又信，一家人困埋同一間屋咁細邊有可能唔中，點都會出房啦下話，港女好蠱惑的」、「條命緊要，定係你女朋友開心緊要？」、「佢而家未中，到屋企人好返就中，我啲朋友也是這樣」。

有網民則認為做足防疫措施也可見面，「你女朋友無中到，不如搬出去酒店住免得失手中咗就唔好，入酒店之前去一去做核酸，而你本人都做核酸，當大家收到陰性報告，咁你咪上去酒店找她」、「你獨居就無所謂，有老有嫩就咪博啦」。有人則建議「她都是緊密接觸者要在家隔離，視像見面好些」。

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