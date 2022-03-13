台灣中一功課「7頭牛分給3個兒子」網民睇到黑人問號：哪像數學題

是考數學還是腦筋急轉彎！台灣知名主持人吳淡如日前分享13歲女兒的數學作業，難倒一票網友後，10號再度貼出另一則考題，請學生幫富翁將7頭牛分給3個兒子。



她笑說，聰明的人應該1分鐘內就想好，「有點狡猾的題目」，並提示重點是「村長怎麼分」。答案曝光後，網友忍不住套入現實觀點吐槽，「此題可證，分家產，是千年不變的難題 」。

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吳淡如翻拍女兒聯絡簿上的作業，題目為：一個富翁有三個兒子，富翁死後，留下7頭牛，遺囑明定，大兒子可得1/2，二兒子可得1/4，三兒子可得1/8，必須把7頭牛分完，而且1頭牛不能分給多個人。這下三個兒子為難了，不知道如何是好。這時村長剛好放牛回來，聽說了這件事，很快就把7頭牛分好了，你知道村長是怎麼分的嗎？

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老師要求除了寫出答案外，還要詳列思考過程。其實正確的計算方式是，村長將自己的1頭牛借給三個兒子，再依照遺囑明定的比例，解出大兒子得4頭、二兒子2頭、三兒子1頭，加起來剛好7頭，最後村長再把自己的牛牽回去即可。

有許多網友迅速作答完畢，也有不少人看了仍是一個頭兩個大，「我的思考過程：正常人應該不會這樣講話」、「村長說你們三人都不會放牛，不用分了，我幫你們養」、「這是數學題？還是申論題？」、「三個小孩討論後覺得養牛太麻煩了，決定賣給村長換現金平分」、「現實生活中若以化繁為簡的原則觀點而看，這遺囑是製造紛亂的」。

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