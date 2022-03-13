大媽去壽司郎狂點這東西　施施然食足1小時　店員無奈：消費0元

壽司郎作為迴轉壽司店，客人當然是為了吃壽司或日式料理才進店，但台灣1名壽司郎店員近日在網上發文，表示遇上2名女客人在店內坐足1小時，其間卻只點七味粉和薑片，再不斷以店內提供的抹茶粉沖茶喝，就這樣邊吃薑片邊聊天，最後不用花一分一毫離開，做法引來網民熱議。



台灣1名壽司郎店員發文，指日前有2名女客人只點薑片和七味粉，坐足1小時後離店。（資料圖片）

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該名店員在facebook群組發文，表示希望求教壽司郎的資深同事。他指最近遇上2名中年女客人到店內，她們一直聊天，又點了免費提供的七味粉和薑片，「就一直點這2樣東西，配抹茶粉沖熱水喝，她們這樣吃了1小時的薑片配七味粉」。店員續指，2名女客人在1小時後便「買單」，由於完全沒有點薑片和七味粉以外的東西，他只好告訴客人「今天消費0元喔，直接走出去就好」。

由於薑片和七味粉屬免費提供，2名客人不需付一分一毫便可離開。（資料圖片）

客人的做法引來其他同行和網民熱議，不少人直斥她們不要臉，與吃霸王餐沒有分別，「薑片和七味粉是免費沒錯，但不表示就可以不點任何壽司或熟食，只能說這種客人就是人不要臉、貪小便宜，天下無敵」、「下午茶概念」、「低消（最低消費）就是為了這種客人訂的」。

不過，亦有人認為作為店員毋需太介懷，因為在現時疫情下，食肆生意額大受影響，有客人在店內可以衝人氣，「下次看到這2位阿姨、直接遞上薑片跟七味粉吧！下午茶時間沒客人可以衝衝人氣啊」。

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