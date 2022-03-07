12星座進雙魚面對命運有新領悟　弱勢終走出困局　上癮問題遭正視

【唐綺陽星座運勢週報3/07-3/13】諸星進雙魚，照亮看不見的角落、秘密、弱勢，感受命運的影響力，對身心靈領域有所體會。木星疾行，出生星盤有15-18度者，打開感受力、正向以對。水星進雙魚，溝通重在心意相通，探討菸酒毒等上癮的問題。日海合相，身心靈圈、宗教、網紅等領域，容易有樹大招風的狀況。



重要星象：諸星進雙魚，木星疾行，水星進雙魚，日海合相。

工作注意：獅子、天秤、人馬、水瓶

獅子：有得力助手，工作順利解決

天秤：遇到困境時，智取勝過蠻力

人馬：工作順心步步高升，備受稱讚

水瓶：貴人帶來機運，要用實力承接

同場加映：虎年最適宜跳槽的5大星座 雙魚別衝動辭職、天蠍新工易升職發（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 25

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

桃花注意：白羊、巨蟹、處女、天蠍

白羊：對方的意見，要學習配合傾聽

巨蟹：需要獨處時間，冷靜一下

處女：桃花機會多，卻不太願意敞開

天蠍：平常心以對，感情能更順利

同場加映：12星座缺乏安全感時會有甚麼表現？雙子實俾你知、白羊超多內心戲（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 33

財運注意：金牛、雙子

金牛：理財有進帳，更有信心

雙子：開啟正財運，繼續保持努力

同場加映：七仙羽親授「風水美人魚陣」招財法 不必買真魚養 簡單卻超有效（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

健康注意：山羊、雙魚

山羊：多加把握健康方面的好運

雙魚：睡眠問題要特別注意

同場加映：網絡瘋傳「生命靈數」準過星座！以出生日期算出你的3月運程（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

同場加映：365日生日顏色一覽 2月8日棗紅色代表體貼 日網民：準過星座！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 31

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】