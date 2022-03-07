12星座進雙魚面對命運有新領悟　弱勢終走出困局　上癮問題遭正視

【唐綺陽星座運勢週報3/07-3/13】諸星進雙魚，照亮看不見的角落、秘密、弱勢，感受命運的影響力，對身心靈領域有所體會。木星疾行，出生星盤有15-18度者，打開感受力、正向以對。水星進雙魚，溝通重在心意相通，探討菸酒毒等上癮的問題。日海合相，身心靈圈、宗教、網紅等領域，容易有樹大招風的狀況。
重要星象：諸星進雙魚，木星疾行，水星進雙魚，日海合相。
工作注意：獅子、天秤、人馬、水瓶
獅子：有得力助手，工作順利解決
天秤：遇到困境時，智取勝過蠻力
人馬：工作順心步步高升，備受稱讚
水瓶：貴人帶來機運，要用實力承接
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桃花注意：白羊、巨蟹、處女、天蠍
白羊：對方的意見，要學習配合傾聽
巨蟹：需要獨處時間，冷靜一下
處女：桃花機會多，卻不太願意敞開
天蠍：平常心以對，感情能更順利
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財運注意：金牛、雙子
金牛：理財有進帳，更有信心
雙子：開啟正財運，繼續保持努力
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健康注意：山羊、雙魚
山羊：多加把握健康方面的好運
雙魚：睡眠問題要特別注意
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】