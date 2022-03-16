幾乎全條街都中招？深水埗基隆街逾130幢疫廈　確診地圖超誇張

第五波新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今早表示從3月11日起確診數字仍處於高位平台期，未見明顯下降。衞生防護中心更新3月15日的確診大廈名單，過去14日累計有3,642幢，較前日（14日）多408幢。有網民發現名單中位於深水埗區的「基隆街」出現次數極多，涉及至少130幢大廈，不禁驚呼「基隆街幾乎全條街中晒」，又指「話就話周圍都有，不過冇乜邊條街有咁壯觀」。



基隆街確診大廈統計▼▼▼

有網民今日（16日）在連登討論區以「基隆街幾乎全條街中晒」為題發帖，上載3月15日最新的確診大廈名單，發現深水埗基隆街的「疫廈」佔了差不多4頁，當中有些街號更是無間斷排列，最明顯是由基隆街249號直至263號都上榜，連續共14幢大廈。

翻查資料顯示，深水埗基隆街北由西九龍中心開始，南至太子砵蘭街，全長約1公里，最大門牌號碼為391號，而名單內至少130幢位於該條街道的大廈，換言之全街約三分一以上的建築物有確診者，而基隆街近界限街、砵蘭街一帶則較少大廈有個案。而從政府顯示的確診大廈地圖可見，由基隆街基發樓起至跟砵蘭街交界，紅點超密集排列，與附近街道疏落的紅點形成強烈對比。

有網民認為基隆街多舊樓劏房，可能居住環境及衞生情況令傳播風險增高。（資料圖片）

有網民看完名單直呼誇張，「玩大富翁咩？」，認為基隆街多舊樓劏房，可能居住環境及衞生情況令傳播風險增高，又指可能只有九龍塘區做到「零確診」，「九龍塘成最後一片淨土」；但有網民就指單看確診大廈名單意義不大，直言「而家周圍都係」、「有啲屋邨全邨覆沒」，亦有人認為舊樓樓層不多，其後圍封強檢屋苑的確診人數加起來，可能比一條基隆街更多。

有網民貼圖指，可能只有九龍塘才做到零確診，「九龍塘成最後一片淨土」，惟翻查資料發現九龍塘並非「零確診」，近期又一村高雲閣有個案。（連登討論區）

不過從確診大廈名單可見，九龍塘並非「零確診」，近期又一村高雲閣有個案。另外，同樣位於深水埗區的富昌邨全邨共有10座，其中8座榜上有名，而共14座的蘇屋邨亦有12座上榜，另外，東涌共25座的逸東（一）邨及（二）邨則是全部座數都在名單之上。