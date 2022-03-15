醫院驚見老爺帶小三產檢　對方一開口仲驚　新抱：我到底睇咗啲乜

如果你發現另一半的父母搞婚外情，而且還有了身孕，你會否跟另一半坦白？



一名懷孕女網友便在匿名公社分享產檢時遇到的驚人事。她在等待護士叫號時，看到一個跟自己年紀差不多的孕婦在玩手機，而她身旁的男人卻已一頭白髮。再看真點，那男人竟是自己老爺！讓她煩惱詢問廣大網民：「要不要告訴老公？」

小三一開口即嚇到腦袋一片空白 點圖放大閱讀女網友原文全文▼▼▼

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「這天因為懷孕來醫院產檢，老公去找車位，我一個人先到門診報到。這天來產檢的人滿多的，有不少孕婦是跟我一樣，是老公陪著來的。雖然大家都戴著口罩，但是心裡還是毛毛的；我刻意選了一個沒什麼人的角落，等待護士叫號。忽然撇見一個跟我差不多年紀的挺著大肚子的孕婦在低頭滑手機，旁邊站了一個灰白頭髮的男子應該是陪她來產檢的。但是再看仔細後，竟然是我老爺！他認出我後，也嚇了一跳。我下意識小聲的喊了他：爸。他有點尷尬的跟我點點頭。」

「隨著我的視線看到我老公從遠處走過來的身影後，老爺馬上拉著旁邊那個專心滑手機完全沒注意到我們的互動的孕婦從另一頭離開，還聽見那名孕婦問我老爺：『老公，快叫到我了，你幹嘛？要去哪啦？』我當下還沒反應過來，剛才到底撞見了什麼事？只聽我老公在說：『媽（我奶奶）要我們一檢查完就打給她，她想知道準孫子／女是不是健健康康的……』後面我老公還說了什麼，我完全沒聽進去。一直在猶豫要不要告訴他，我剛才遇到老爺帶著他年輕小三也來產檢的事？」

貼文吸引不少網民留言：「多一人分家產。」「回家的時候口袋就飽了！（封口費）」「你小孩要叫小三的小孩舅舅或姑姑。」「老公多了個弟弟／妹妹，你多了個小叔／小姑。」「真蠢的老爺，不會去比較遠的婦產科嗎？」「當成不知道吧。」「真的電視劇情節！沒看到真的還不敢相信。」「算了吧！就當沒這回事。」「真的還滿戲劇的，是我遇到，應該也感到訝異！」

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