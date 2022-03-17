袁國勇倡疫苗接種率逾95%放寬社交距離　網民：林鄭話自綁手腳喎

【社交距離措施／疫苗接種】本港新冠肺炎第五波疫情下，社交距離措施多次收緊，特首林鄭月娥早上於疫情記者會回應時明言，若講明接種率達95%才放寬措施，是「自綁手腳」，亦可能令更多人感到害怕。不過，政府專家顧問袁國勇及2名專家今日（3月17日）提出，當疫苗接種率超過95%，可以逐步放寬社交距離措施，爭取夏天可回復正常生活。

袁國勇的建議引來網民熱議，不少人指出專家建議的接種率不斷改變提高，關注究竟到達哪個接種率才會真正放寬，又指今次專家建議與特首的說法明顯不同，「林鄭話定咗打針率係自綁手腳喎，專家同佢唔一樣」、「若接種率逾…，可放寬社交距離措施。呢句句式好似聽過好多次」、「啲啲野日日改，聽住先」、「原來已經轉口風到九成半」、「又改標準？」。另有網民認為，是否放寛社交距離應與疫情有關，而非只看疫苗接種率，「如果日日幾萬宗，打幾多針都唔可以放寛住」、「深圳全民打晒針咁滯，幾十宗case就封城，唔通香港幾萬宗反寛咩！」。



本港第五波疫情下，社交距離措施多次收緊，現時餐廳最多只能2人一枱，晚上禁堂食。（資料圖片）

袁國勇等專家今日（3月17日）提出，如果當疫苗接種率超過95%，可以逐步放寬社交距離措施。他解釋，「而家諗法因為已經有成幾百萬人受感染，唔會咁易去到清零嗰個階段，咁可能需要一段好長時間，既然係咁，如果疫苗接種已到95%到99%，就算社區有疫症蔓延，都唔會咁易拖垮公營醫療系統」，故如果疫苗接種率高，可以同時開放邊境讓國際航班升降，並逐步放寬社交距離措施。

至於第五波疫情下有逾4000名老弱染疫死亡，袁國勇形容是香港現代史中最嚴重共衛生災難，問題出於疫苗猶豫及錯誤信息，「如果我們在過去9個月一早接種疫苗，這種慘劇不應發生。我們真的要尊重科學，尊重事實、真相，以致慘劇不會重演」。

袁國勇等專家提出，如果當疫苗接種率超過95%，可以逐步放寬社交距離措施。（資料圖片）

袁國勇言論引來網上熱議，有網民支持專家建議，認為接種疫苗人人有責，「辛苦了袁教授」。但也不少網民指出，專家建議的接種率不斷改變提高，關注究竟到達哪個接種率才會真正放寬，「若接種率逾…，可放寬社交距離措施。呢句句式好似聽過好多次」、「日日講啲嘢都唔同」、「啲嘢日日改，聽住先」、「原來已經轉口風到九成半」。

特首林鄭月娥明言，若講明接種率達95%才放寬措施，是「自綁手腳」。

特首林鄭月娥今早出席疫情記者會時，亦被問到相關建議，她明言若講明接種率達95%才放寬措施，是「自綁手腳」，亦可能令更多人感到害怕，「今日話95%才去放寬，其實係自綁手腳。定了個太難、太理想目標，到時做唔到呢，又會俾市民投訴」。不過她重申，政府會爭取提高接種率，包括第二針接種率。

有網民表示，特首林鄭月娥早前表明每天會親身主持記者會，讓巾民清楚明白抗疫訊息，惟今次又與專家建議說法不同，令市民質疑未能「口徑一致」，「專家同政府講啲嘢又唔同啦」、「遲啲可能話100%打晒針都唔放寛」、「唔實係咪放寛應該睇疫情，唔係打針率，如果日日幾萬人中招，唔通仲四圍去咩」。

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