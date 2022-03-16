八達通公交出行數上升　林鄭指市民有鬆懈促減外出　網民嘆要返工

本港第五波疫情仍在高位徘徊，特首林鄭月娥今早（3月16日）在疫情記者會指出，暫無計劃再推出更嚴厲社交距離措施，但明言「看到現在市民有少少鬆懈」，舉例八達通公交出行次數有微升跡象，呼籲市民繼續嚴守社交距離措施，「無必要唔好外出，留在家中」。

林鄭月娥言論引起網上熱議，有網民支持政府全力抗疫，「齊心抗疫」、「支持及感謝香港特區政府抗疫措施」。但也有不少網民感嘆，由於要上班及購買快速測試套裝等防疫物資，才無奈外出，「要返工啊…」、「公司無得WFH（在家工作）」、「物資唔夠用都要焗住出街」。



特首林鄭月娥明言，「看到現在市民有少少鬆懈」。（李澤彤攝）

特首林鄭月娥今早（3月16日）表示，根據近月核酸及污水檢測，以及圍封強檢行動結果，發現第五波疫情高峰期在2月底至3月初，形容近日陽性檢測數字處於平台期，提醒市民不應掉以輕心。

林鄭月娥續說，這波疫情已採取最嚴格社交距離措施，「暫時無計劃再令到這些措施更加嚴厲」，但她明言「看到現在市民有少少鬆懈」，例如八達通公交出行次數有向上微升迹象，呼籲市民繼續嚴守社交距離措施，「無必要唔好外出，留在家中，受僱人士，僱主亦應配合讓他們在家工作」。

疫情下很多市民仍到泳灘嬉戲▼▼▼

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林鄭月娥另提到，希望盡快提升70歲以上長者疫苗接種率至九成，兒童亦應盡快打針，而若學生希望在復活節後上學，一定要接種疫苗。

林鄭月娥言論引來網上熱論，有網民說支持政府全力抗疫，「齊心抗疫」、「支持及感謝香港特區政府抗疫措施」。但也有不少網民指出，由於要上班及購買快速測試套裝等防疫物資，才無奈外出，「要返工啊…」、「公司無得WFH（在家工作）」、「物資唔夠用都要焗住出街」。