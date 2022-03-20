苦命姊妹被無業父迫兼職養家　拿血汗錢帶女友去玩　網民建議咁做

生仔要考牌問題無分國界！馬來西亞一對姊妹的遭遇近日引起關注，19歲妹妹向當地知名主持人大呻，她與20歲姐姐和父親同住，卻被當成搖錢樹，自她們上學開始父親就拒絕工作，懂事後迫她們晚上打工，現在每晚都要到餐館工作，原本想將剩下的錢用來上網課，都被父親拿走。去年開始父親認識了印尼女友，姊妹生活空前艱苦，父親每天都給拿走她們的錢去拍拖，更迫姐姐向阿姨借錢，其實是想買電視送給女朋友。兩姊妹遭遇令網民心痛，許多人直言她們已成年又可養活自己，應該馬上搬走兼改電話號碼逃離父親魔掌，「為你的人生離家出走吧」。



馬來西亞有19歲女生投稿，說自己和20歲姐姐被父親當搖錢樹，迫仍在學的兩人晚上打工，去年還交了印尼女友，拿光她們的錢拍拖。（《香港愛情故事》劇照）

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馬來西亞一對姊妹近日在網上引起熱議，事關19歲的妹妹匿名向當地知名電視台主持菲德利亞也（Fedtri Yahaya）求助，她與20歲姐姐和父親同住，但父親卻一直迫她們邊讀書邊賺錢養家。妹妹指，父親打從兩人上學起就不工作，整天遊手好閒，等她們長大懂事就迫她們晚上兼職賺錢，她在餐館打工，每晚工資40元令吉（約75港元），兩姊妹想將賺到的錢用來上網課增值，但父親不停向她們索錢，下班回家即問，有時她們會長達一周無錢上網課。

姊妹試過反抗不給錢，但父親會跑到她們工作地點吵鬧，在同事面前向兩人要錢，場面很尷尬，「我們為有個不負責任的爸爸感到羞恥」。去年爸爸認識了一個在馬來西亞生活多年的印尼籍女友，自此姊妹生活更為艱苦，爸爸為了和女友見面，每日都問她們拿錢出門拍拖。

兩姊姊原本想將打工剩下的錢拿去上網課，但父親天天要她們給錢。（示意圖／Getty Images）

妹妹曾鼓起勇氣說不想再打工，只想專注學業，但爸爸聽到後大發脾氣，責罵她要繼續打工顧家，但她心知肚明爸爸只是為了自己，「這樣父親才有錢帶那個女人出去」。投稿前兩天，爸爸迫姐姐向阿姨借錢，竟然是想買新電視送女朋友。

網民看完帖文既憤怒又同情姊妹，難以想像有這樣的父親，姐妹基本上是自己養活自己，「有些父母對子女洗腦，迫子女輟學工作，當孩子不給錢時就緊他們不孝」，好食懶做卻大量生育，將孩子當賺錢工具。菲德利亞也坦言不知怎樣幫到兩姊姊，因為他們以任何形式去幫手，最終的錢很可能落到父親袋中。

女生曾向父攤牌說不想再打工，被父親責罵，但姊妹明白父親只是要她們的錢去帶女友出去玩。（示意圖／Getty Images）

甚至有網民建議姊妹應果斷搬走，更換手機號碼，和姐姐一同消失半年，「必須教育父母，讓他們自己賺錢」、「為你的人生離家出走吧，她夠18歲了」，她們離家後可以找合租單位，有需要時一定要向朋友求助。

（綜合）