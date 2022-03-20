男友記錄經期幾個月　台女以為係貼心舉動　1動作揭真相即感心淡

不時有女生分享，男友會偷偷記下自己的經期，以便月經時做出暖心舉動「保命」。有台女早前於討論區發文，稱男友無意中提醒她生理期快到，才知道對方偷偷記錄經期數個月，本以為男友非常貼心，可是月經期間卻只有簡單問候。直至月經完結後，男友便立即剪指甲，她才明白原來男友記錄經期，只是為了要在安全期與她發生關係，令她頓感心淡。



有台女早前發文，稱得知男友偷偷記錄她的經期數個月，本以為非常貼心，可是月經完結後，她才明白男友的目的只是為了要在安全期與她發生關係，令她頓感心淡。（《春夜》劇照）

「聽起來好像是一件很暖的事。」該名台女於Dcard討論區發文，稱交往以來一直沒要求男友為自己記錄經期，「我沒有覺得男友一定要記我的生理期，從來沒有要求任何一任男友要記」。早前男友與她聊天時，無意中說了1句「你生理期好像快來了喔」，她才知道對方原來已記錄了好幾個月。

原以為男友要做出溫暖舉動，像是「送紅豆湯、送黑糖水、送熱敷袋」，可是男友「從來一次也沒送過」，即使她表示經痛，對方亦只有簡單問候，勸她要躺着多休息。直至月經完結，台女才發現男友記錄經期原來另有目的，「是因為他要算我的安全期，為了要在安全期發生關係。在我生理期結束的當天，他就會剪指甲然後問我可不可以做」。

台女坦言，對男友的行為感到心淡，「他不知道我生理期的話我完全不會在意，可是知道他紀錄我的日期還有目的，讓我覺得蠻不舒服」。她又不禁懷疑自己對這事過分在意，「是我小題大作了嗎？還是這樣其實算是很貼心的舉動了？」，只好詢問網民：「男友通常是為什麼要紀錄女友生理期？」

台女坦言，對男友的行為感到心淡，又不禁懷疑自己對這事過分在意。（《春夜》劇照）

帖文引來網民討論，有人認為樓主男友非常自私，並非真正關心她，「本來以為是貼心的行動，看到後面心灰意冷」、「原來是為了內射，所以才去記這個，心寒」、「如果是我，也會覺得不舒服欸，記這件事應該是要為了關心我這幾天的身體不適，而不是為了貪圖我的身體吧」。

亦有人建議樓主向男友坦白感受，「我認為你必須跟他說妳的想法，要不然以後可能更加隨便關心妳，妳這樣就更難受了」、「妳可以跟男友溝通妳的不舒服，如果溝通無效再放生，別默默承受」、「有需要要講出來，有感受要說出來，有時候對方不是不想幫忙，而是他也不知道他能做什麼來幫助你」。

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