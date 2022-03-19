恐怖車禍｜女童被撞捲車底　粗心媽狂尖叫求援　路人舉動感動網民

【好人好事】內地近日瘋傳一段可怕車禍短片，見到一名女童從單車上摔下來後，即被駛至的後邊車輛推倒捲入車底，女童媽媽見狀不斷尖叫哭喊救援，瞬間有約30路人跑來協助，更合力把車輛抬起，最終成功救出女童，順利脫困。片段已有逾1500萬人次觀看過，網民直指「看哭了」，又說「感謝好心人，好人一生平安」。



內地近日瘋傳一段可怕車禍短片，見到一名女童從電單車上摔下來後，即被駛至的後邊車輛推到捲入車底。 （抖音）

綜合內地媒體報道，浙江省金華市周二（15日）晚發生了可怕車禍。事發時女童跟隨媽媽出門，坐在電單車後座，沒想到女童突然摔落地上，正當她慢慢爬起來時，再遭後方白色車輪撞到並捲入車底，場面驚悚，生死未卜。女童媽媽發現後，嚇得拋下機車邊上前邊尖叫，哭喊救援。

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正當女童媽媽無助之際，迎來了動人時刻。路邊聽到求救聲及目睹車禍的民眾，紛紛上前救援，部份更爬在地上查看車底下女童情況，並有多人合力將白色車輛抬起來，最終成功幫助女童脫困。女童被救出後送院，幸運的是並無大礙。

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片段發布3天已有超過1000萬人次瀏覽，不少網民直呼感動，「看哭了」、「這世上不缺善良」、「世界上還是善良的人多」、「感謝好心人，好人一生平安」、「聽到媽媽的聲音眼淚都流」、「有人都是好心人，你們的義舉讓我感動的淚流滿面」。也有網民質疑女童媽媽未有做足保護措施才導致事故發生，「我的心都揪在一起了，願孩子平安！」、「媽媽太不小心了吧！」。