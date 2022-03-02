3歲女兒玩手機誤撥電話　意外令人夫得知老婆一個隱藏多年秘密

大家都知道給小孩玩電話有害無益，但除了對兒童健康有害，原來還有可能毀掉一場婚姻？



一名網友便在網上爆料平台分享自身的痛苦經歷，因讓女兒自行玩太太的手機而發現一個可怕的秘密。其他網友看了也忍不住道：「瞬間空氣凝結了起來……一定很傷心吧！」

3歲女兒不小心打錯電話 接聽的竟是……（點擊放大看原文及網民回應）👇👇👇

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原文發表於匿名公社：「3歲的女兒拿著我老婆的手機玩，不小心按到撥號後撥出去了，我急忙搶回來掛斷電話。沒幾分鐘就有人回撥過來，對方是個男的，我只能跟他道歉，並解釋說是這號碼主人的女兒不小心按到了。他一聽就問我是ＸＸ的誰（我老婆的名字），我回是她老公。那男的罵我胡扯！我感到莫名其妙，之後他說這是他交往3年多女友的手機號碼……我才驚覺原來我老婆早讓我戴了3年的綠帽。」

網民紛紛留言：「好誇張……」「會不會是在開玩笑的呢？」「天啊！三年也太久了吧！」「有問老婆嗎？會不會真的是那個男的在胡說。」「我覺得應該要對質一下。」「瞬間空氣凝結了起來。」「一定很傷心吧！」「被戴了那麼久的綠帽，情何以堪。」

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