心理測驗｜平時鐘唔鐘意食甜品？幾條問題測出你有冇「性吸引力」

只要是人，就會有慾望。而慾望的產生在於我們對美好事物的幻想。



比如愛情中時常會有所謂的一見鐘情產生，這就是因為一方的性魅力足夠大，所以另一方很容易就淪陷其中，無法自拔。

那麼你的性魅力有多厲害呢？趕緊來測一測吧。

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1.你喜歡另一半是怎麼確定關係得來的？（自己主動追求→2 對方追求自己→3 兩情相悅走到一起→4）；2.關於健身，你的想法是怎麼樣的呢？（很好，但是堅持不下去→4 很好，會堅持下去→3 沒想過要健身→5）；3.你對於甜品有什麼想法嗎？（特別的喜歡→4 偶爾會吃→5 基本不碰→6）；4.你喜歡到熱鬧的地方去玩嗎？（特別喜歡→6 看情況決定→5 很不喜歡→7）；5.你最近一星期有跟自己的朋友聯繫嗎？（當然了→7 並沒有→6 ）；6.你會很經常讓別人幫自己做事嗎？（很經常會→A 偶爾會→D 基本不會→7）；7.你最近是否有跳槽的想法呢？ （有的→C 沒有→B）。

結果分析：A.你的性魅力讓人充滿幻想。熱愛健身的你擁有超棒的身材，所以不管穿著什麼樣的衣服，你都是人群中最閃亮的那顆星。你的出現會讓人眼睛都發直了，雖然大家不怎麼敢靠近你，但是你已經是他們心中的神了。你的性魅力超強，以至於只要看到你，人們就會開始幻想著能夠跟你展開一段甜蜜的感情。就算只是想想，都會讓人身心愉悅。

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B.你的性魅力讓人想親近。你身上一直都擁有一股特別的氣質，會讓人一注意到你，就完全挪不開眼睛了。雖然你總是很恬淡，在人群中也向來是不吵不鬧的，但是你的性魅力還是挺強的，會讓人莫名的想要跟你親近，想要走入你的內心了解一下真實的你是怎麼樣的。再加上你舉手投足間都很有範，所以你身邊的追隨者還是挺多的。

C.你的性魅力較為有限。你的個性太過於低調了，你總是讓自己淹沒在人群中。所以你的性魅力十分的有限，大多數人都注意不到你的存在，自然也就不會為你著迷了。不過你是屬於那種比較慢熱的人，只要對方願意跟你接觸，就會慢慢的發現你是很優秀的那種人。越是了解，就越是會被你吸引，你的性魅力對這個人會很有用。

D. 你毫無性魅力。生活中的你很是邋遢，每次出門都不修邊幅，因此時常給人留下很不好的印象。其實你的外觀條件還是很不錯的，但是你不想取悅任何人，你覺得真正的愛情應該是對方看中你的內在美，而不是膚淺的看中你的外表。所以你從來不打扮，但是這也注定了你毫無性魅力，基本上不會有人來跟你搭訕的。

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