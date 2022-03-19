珍珠奶茶竟是「隱形炸彈」？網民擺一星期發漲　背後藏科學冷知識

台灣手搖飲店林立，加上選擇多元，深受不少人喜愛，不過若飲料沒喝完，放太久小心變質！



有一名台灣網友分享，近日自己買了一杯手搖飲，結果放了快一週後，發現它居然在「膨脹」，儼然像是一顆未爆彈般，十分罕見。

【圖輯】網民：這是炸彈！點圖放大看「發漲珍奶」背後的科學冷知識👇👇👇

+ 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

日前一名台灣網友在Tik Tok分享影片，畫面中只見一杯疑似為多多綠茶的手飲杯，不過該杯飲料並未開封，上方的封膜卻明顯膨脹，裡頭的氣體看起來不斷往上撐，好像隨時會爆炸般，相當驚險。對此，原PO也在文中寫下，「放了快一週的飲料，未開，快爆炸」。

畫面曝光後引發討論，不少網友紛紛留言表示，「飲料也通膨」、「這是炸彈」、「它倒下來就完了」；此外，也有人猜測，「多多綠」、「應該是益力多」、「可能是發酵之後產生氣體」、「應該是益力多裡的菌種發酵，產生二氧化碳所以才會膨脹起來」。

事實上，台灣衛福部食藥署曾說明，益力多和優格都屬於「發酵乳」家族，是以生乳、鮮乳或其他乳製品為原料，利用乳酸菌、酵母菌等進行發酵後，再調整pH值加工而成。據悉，由於乳酸飲料會因為菌種發酵產生氣體，一旦杯內的壓力太大，就可能造成飲料杯爆裂，因此民眾務必特別留意，含有發酵乳的飲料千萬別放太久。

【同場加映】科學史上10大最意外發明 X光、手機短訊原來因為咁出現│世界之最（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

延伸閱讀：

儲蓄險放到忘記！女見利息哭了 行員再慫恿推銷網勸母湯

【本文獲「TVBS」授權轉載。】