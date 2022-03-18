手搖茶糖分｜走冰、酸味飲品更易肥不健康？營養師揭茶飲致肥陷阱

初夏漸至，不少人會選擇買一杯清涼飲品解暑，但其實除了甜度全糖外，還有其他種類的飲料隱藏著致肥的陷阱。台灣營養師嫚嫚指出，台灣為了維持風味、中和酸度，去冰或酸味的茶飲會加入更多糖，想減肥民眾需多加注意，減糖、戒糖才是上策。



台灣營養師嫚嫚表示自己曾在台式手搖飲料店打工，因此熟悉飲料的製作流程。她說明，檸檬紅茶、金桔綠茶、百香果綠等帶有酸味的茶飲，為中和酸度會加入更多糖，以700毫升的全糖紅茶為例，其需2.8湯匙糖，熱量約有168大卡，而等量的全糖檸檬紅茶，卻需要高達4.8湯匙糖，約為240大卡。

按圖了解8大類調製茶（手搖茶）的平均糖含量及熱量（由糖含量高至低排列）👇👇👇

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至於少冰、去冰飲料也是一樣的道理，藉由加糖或調味果醬來維持風味，再與先前例子相比，等量的去冰全糖檸檬紅茶需要4.8湯匙糖，熱量爬升至290大卡。因此台灣營養師嫚嫚建議民眾還是減糖、戒糖，才能使身體更健康。

文章一出，不少人恍然大悟，「謝謝嫚嫚營養師分享很實用的貼文」、「感覺要很注意」、「感謝！我都喜歡喝酸的」。也有人分享正朝著更健康的飲食方式邁進，「我都喝無糖檸檬飲、無糖果醋飲」、「我很慶幸自己現在都改喝無糖茶飲（喝到有糖的反而不習慣呢）」。

按圖睇5款「走甜」比「原味」多糖的飲品👇👇👇

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】