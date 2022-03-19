父女同枱WFH　阿女見父母樹獺式緊抱曬恩愛超眼冤　網民加1句更傷

內地新冠肺炎確診個案回升，部分城市推出封城等措施，不少市民在網上分享居家抗疫的趣聞。有深圳網民分享一家三口隔離時在家工作（WFH）的情況，父女在同一張長枱上辦工，爸爸居然與媽媽「樹獺式」緊抱爸爸曬恩愛，身旁的女兒在第一天能忍，但第二天同樣畫面再次出現，讓她看到眼火爆，氣得摔滑鼠稱想離家出走。網民笑言她父母是真愛，更加上1句「你只是個意外」，又呼籲她盡快離家出走，因看這情況，很可能會給她添1個弟妹。



有深圳女網民指居家隔離期間要在家工作，但爸爸常抱起媽媽辦工，令她看到眼冤。（微博影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

因應確診個案回升，內地部分城市加強防疫措施，深圳更封城一周，有深圳網民分享，一家三口居家隔離時仍要在家工作，未料父母竟在她面前整天黏在一起，令人相當難受。影片中，女兒在電腦前辨工，和爸爸分享用同一張長枱，只見他左手按鍵盤、右手滑鼠，身體卻被老婆緊抱。樓主狂呻，指爸爸在家工作時常常將媽媽抱起，畫面上的媽媽像隻樹獺靠在爸爸身上一動不動，她第一天是忍下來了，未料第二天出現同樣畫面，令她氣得摔滑鼠又掉薄，「來了，又來了，我想離家出走」。

+ 2

網民笑言現在女兒才是個電燈膽，直指「父母是真愛，你只是意外」，相信令樓主相當受傷。其他人更指「就是要氣你！連個男朋友都找不到」、「真的羨慕，我意思是羨慕她媽媽」、「父母是真愛，你只是意外」、「我老公在家時也經常這樣抱我辦公」。有人形容樓主的爸像有網癮的少年，可能以住拍拖都是這樣。有人還提醒她要小心，「你得看住，別給你再多個弟弟或者妹妹」、「走吧！正好給你要個小弟」，到時要幫忙照顧，惟也有留言指孩子長大了，夫妻不應在他們面前如此親密。

較早前，3月16日亦有江蘇常州的網民分享，疫情下居家隔離家中的小狗不願在屋企大小便，主人見牠膀胱應該忍受不住，無奈將床單剪開做出一條繩子，將狗狗「空降」吊到樓下如廁，令網民大嘆是隻有原則的狗。



+ 4

（綜合）