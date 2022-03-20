疫苗通行證│政府突改3項要求　提前5月底須打3針　網民憂打唔切針

【疫苗通行證】政府下午發稿，宣布調整「疫苗通行證」接種疫苗要求，包括把「疫苗通行證」第三階段實施日期，即接種3針要求由6月底提前至5月底、縮短「疫苗通行證」下接種第二和第三劑疫苗之間寬限期，以及康復者「疫苗通行證」的接種疫苗要求，以進一步鼓勵市民盡快接種疫苗，包括第三劑疫苗。

消息一出即引起網上熱論，有網民支持做法，「盡快接種疫苗，保護自己，保護家人」，但同時有大批網民批評政府突然提早失預算，「話改就改」、「今朝記者會唔講？」、「又變啦，日日都變！」。



政府宣布調整「疫苗通行證」接種疫苗要求。（資料圖片）

根據現行「疫苗通行證」時間表，12歲以上市民要進入商場、食肆等表列處所，6月底前要接種滿3劑疫苗，但政府下午透過新聞處發稿，宣布調整「疫苗通行證」接種疫苗要求，包括把「疫苗通行證」第三階段實施日期，即接種3針要求由6月底提前至5月底、縮短「疫苗通行證」下接種第二和第三劑疫苗之間寬限期，以及康復者「疫苗通行證」的接種疫苗要求，詳情如下：

提前實施「疫苗通行證」第三階段

「疫苗通行證」第三階段（接種第3針）由原來6月30日起提前至5月31日起施行，屆時所有「疫苗通行證」適用的一般人士均須已接種第三劑疫苗（除個別特殊群組外）。

縮短接種第二和第三劑疫苗之間寬限期

在「疫苗通行證」第三階段期間（5月31日起），12歲或以上人士（非康復者）接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期，由原來9個月縮短至6個月，接種第二劑疫苗後未滿6個月人士，他們的「疫苗通行證」仍然有效，但須於接種第二劑疫苗後6個月內（而非原來的9個月內），接種第三劑疫苗，方能繼續使用「疫苗通行證」。

康復者接種疫苗的更新要求

（1）12歲或以上康復者，如在感染前已接種第二或第三劑疫苗，或仍在康復後六個月內，「疫苗通行證」下並無額外接種要求。

（2）12歲或以上已康復滿6個月，而感染前未曾接種疫苗的康復者，在第一階段期間（即4月29日或以前）接種要求不變，即須接種第一劑疫苗才能使用「疫苗通行證」。在第二和第三階段期間（即4月30日起），康復後在接種第一劑疫苗之後的6個月內，仍能使用「疫苗通行證」；如超出6個月，則需要接種第二劑疫苗才能繼續使用「疫苗通行證」。接種第二劑要求不適用於接種了一劑復必泰疫苗的12至17歲康復者。

（3）12歲或以上已康復滿6個月，而感染前亦已接種一劑疫苗康復者，在第一階段期間（即4月29日或以前），「疫苗通行證」下並無額外接種要求。在第二和第三階段期間（即4月30日起），康復滿6個月後，需要接種第二劑疫苗方能繼續使用「疫苗通行證」。接種第二劑要求並不適用於接種了一劑復必泰疫苗的12至17歲康復者。

更新後的疫苗通行證時間表▼▼▼

更新後的疫苗通行證時間表。（政府新聞處）

更新疫苗通行證要求隨即引來網上關注，有網民支持政府做法，認為應盡快接種疫苗，「保護自己，保護家人」。但同時有大批網民批評政府突然提早第3針接種時限，令他們失去預算，「話改就改？」、「龍門任你擺」、「又變啦，日日都變！」、「啲消息咁喜歡逐啲逐啲咁出嘅？」。亦有網民質疑如此重大措施改變，為何特首林鄭月娥今早召開疫情記者會時沒有提及。