女子超市除口罩聞沐浴露試味　遭職員勸阻仲鬧人　1個動作更缺德

第五波新冠肺炎疫情仍然反覆，今時今日外出時戴好口罩是常識。有青衣街坊早前行經超市，發現1名女顧客竟脫下口罩，擰開貨架上的沐浴露逐支「試聞」，即使職員勸阻亦未有停下動作，甚至反罵「唔試味點樣買」。樓主指該女顧客最終更放下曾打開試味的沐浴露，取同款的另一支付款，批評對方行為缺德，又慨嘆事件「難為啲職員」。



有青衣街坊早前行經超市，發現1名女顧客竟脫下口罩，擰開貨架上的沐浴露逐支「試聞」，即使職員勸阻亦未有停下動作，甚至反罵對方。（fb「青衣街坊吹水會」圖片）

該名青衣街坊早前於facebook群組發文，指行經區內1間超級市場時，看到1名女顧客於個人衛生用品的貨架前，脫下口罩並拿起不同的樽裝沐浴露，逐支擰開樽蓋放近口鼻試聞。樓主指職員留意到情況後，數次上前勸阻女子，惟她卻未有理會，「佢仲要覺得人唔啱」，甚至反駁稱：「唔試味點樣買？」

樓主指更過分的是，該名女顧客「試味」後竟沒有購買曾打開的貨品，反而取下另一同款的沐浴露付款，「佢好聰明咁扭開索完N咁多支，放返喺後邊然後攞第二支」。他批評涉事女子行為缺德，「買兩支返去飲咪知道乜嘢味」，又認為職員因實行職責無故被罵非常無辜，「真係難為啲職員，多謝職員嘅盡責」。

帖文引起網民討論，不少人也對女子的「試味」行為感嘩然，直指無論是否正值疫情亦難以接受，「無tester就係唔可以試味啦，無得試咪唔好買囉，鍾意可以投訴」、「唔知咩味買一支返去用咪知囉，唔通飲品要飲一啖試過好味先買咩」、「就算唔係疫情，都唔應該咁啦！試味？打開嚟聞試唔真呀，飲埋落去先試真㗎」。

亦有人指沐浴露的包裝已清楚介紹味道，質疑女子的行為已屬破壞包裝，「所以話識字係幾咁重要，咩味一定有寫出嚟，仲要開嚟聞？」、「文盲唔識字？點解要聞？唔通寫檸檬味會出橙味？花香出草腥味？」、「唔講防疫問題，你拆開人哋件商品就已經唔啱，你開咗唔買，件商品就唔再係全新，個個客咁打開啲貨，打開咗變咗唔原裝，無客會買，間舖要承受損失」。

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女客人下訂單後一直沒有現身，也沒有聽電話，最終反斥店方「打唔到畀我係你哋責任」。（fb「黃埔好東西」）

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