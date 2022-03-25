中招同事復工後以為無敵　常不戴口罩勸都唔聽：驚咩？有抗體！

古有人自詡練就神功就可護體，疫症時期確診後就會有抗體無敵？近日有網民在討論區分享，指有同事感染新冠肺炎康復後，在公司經常不戴口罩，更每天外出堂食，似乎認為自己有「無敵之身」。追問之下，同事竟稱「驚咩啫，好返有抗體」，更稱不怕再中招。帖文一出即引起熱議，不少網民都分享身邊有這類「超人同事」！



樓主同事康復後不怕復陽，在辦公室拒戴口罩，自認為有抗體，更揚言「再中有更多抗體」，樓主表示不能理解。(《半澤直樹》劇照）

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樓主在香港討論區以「同事好返之後就覺得自己有無敵之身」為題發帖，指自己有同事未染疫前做足一切防疫設施，可惜仍被家人傳染而確診新冠肺炎，染了Omicron病毒。同事數周後痊癒復工，卻經常在公司沒有戴好口罩，就算人事部勸籲仍不改陋習。樓主遂問該同事是否擔心復陽，詎料對方竟稱自己有抗體，故無所畏懼，更認為「再中就會有更多抗體！」，樓主聽罷表示不能理解。

有網民指責樓主的同事太過份，認為一旦再感染亦有再傳染他人的風險，批評其行為實在太自私。（《大叔的愛》劇照）

帖文引來網民爭辯，有人表示理解樓主同事的做法，指長時間戴口罩很辛苦，「自己一間房，間中係位都會除」。惟大部分網民認為該同事不該，指他康復後雖然確有抗體，但抗體有時效，且不能抵抗Delta，不戴口罩會增加感染或播毒風險，「再中佢就知死」，又有網民認為「再中咗就算無事都會傳染畀人」，指責該同事太自私。

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