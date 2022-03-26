深水埗商店快測套裝100元20支　平均$5支　網民預計：好快10蚊5支

本港爆發第五波新冠肺炎疫情，年初疫情高峰期時，不少市民搶購快速檢測套裝，每套隨時叫價上百元。不過隨着供應增加，快測套裝價格火速回落，隨着政府昨日（25日）宣布將於4月初向全港接近300萬個家庭派發防疫服務包，當中包括20個快測包及20個KN95口罩等，市民購買快測套裝的意欲或大減。

深水埗電子特賣城今日（26日）於facebook專頁宣布，購買20支裝「Green Spring快速檢測套裝」只需100元，即平均每支5元，更稱「多買多送」，「抵到爛」的價錢讓不少網民大驚，由於特賣城的快測套裝不斷跌價，網民預跌售價將繼續尋底，甚至稱下個目標價可能是「10蚊5支」，即平均每支5元。



深水埗電子特賣城今日（26日）於facebook專頁宣布，購買20支裝「Green Spring快速檢測套裝」只需100元，即平均每支5元。（fb專頁「深水埗電子特賣城」圖片）

政府宣布於4月初向全港接近300萬個家庭派發防疫服務包



下載「香港01」App ，即睇城中熱話

深水埗電子特賣城於fb專頁公布平賣快測套裝的消息後，不少網民驚呼十分便宜，更預計未來快測套裝價格會再降低，有如無綫電視劇《大時代》衍生的「丁蟹效應」般，「丁蟹來臨，$100/30支」、「前2天才買100/15支，跌得快過恒指」、「等政府派完，隨時跌到3蚊」、「100蚊20支果然不是夢！蝕到入肉啦！」、「等100蚊三大盒！」、「10蚊5盒，未來可期」。不過亦有網民錯重點，視線集中在拿着快測套裝的爆肌型男身上，笑言「大隻仔出現了！」、「我要大隻仔幫我撩鼻」。

《大時代》於1992年播放，碰巧香港股市暴跌，恆生指數一個月內暴跌20%，丁蟹效應自此開始。有網民笑言，現時市面的快測套裝售價下跌，有如丁蟹效應。（《大時代》截圖）

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。